表格: 中国11月液化天然气及管道天然气进出口分项数据

中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透北京12月21日 - 以下是中国海关公布的11月液化天然气(LNG)及管道天然气进的出口分项数据一览表（单位均为吨）：
--------11月-------- --------年初迄今--------
吨 同比% 每百万英热 吨 同比%
单位价格（美元）* 按原产地分: 天然气 1,082,381 -16.29 10.64 12,856,838 20.15 原产地:
卡塔尔 435,888 21.65 17.58 4,459,885 146.84
澳大利亚 259,415 -20.02 3.23 3,238,076 -0.36
印度尼西亚 181,594 -25.04 4.14 2,239,976 24.13
马来西亚 143,567 -17.92 8.78 1,597,043 5.27
埃及 61,917 - 16.2 119,721 -32.85
俄罗斯联邦 - -100 - 315,437 25.21
特立尼达和多巴哥 - - - 50,988 -81
也门共和国 - -100 - 534,865 -27.94
尼日利亚 - - - 179,165 -69.89
韩国 - - - 26 -
阿尔及利亚 - - - 58,167 -
阿曼 - - - 63,488 - 按进口港分: 天然气 1,082,381 -16.29 10.64 12,856,838 20.15 海关: 深圳海关 352,155 -38.91 7.02 5,285,273 -10.94 大连海关 228,601 275.32 17.68 1,255,951 1,962.05 福州海关 181,594 -25.04 4.14 2,529,634 7.19 南京海关 176,464 -26 16.95 1,831,993 150.85 上海海关 143,567 -17.92 8.78 1,767,179 9.4 宁波海关 - - - 186,808 - 管道天然气 1,605,953 61.71 9.89 14,258,721 52.47 原产地:
土库曼斯坦 1,605,953 61.71 9.89 14,184,649 51.68
乌兹别克斯坦 - - - 74,072 - 出口 天然气 - - - - - 目的地: 注: - 为数据无法提供或者无可比性；
* 为路透根据官方数据计算所得（完）
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
* 美国经济第四季成长放缓，与初值一致 * 美联储官员讲话刺激3月加息预期 * 特朗普0200 GMT的讲话受到众人关注 路透东京3月1日 - 美元周三微涨，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员连番讲话提升了3月可能加息的预期，众人翘首以待美国总统特朗普即将发表的讲话。 美元兑日圆 涨0.3%至113.16日圆，欧元兑美元 跌0.1%至1.0565美元。 美元指数 最新上涨0.1%至101.48。 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国有线电视新闻网(CNN)表示，特朗普当选美国总统以及共和党掌控国会后，收紧货币政策“变得更为紧迫”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，由于经济处于充分就业，通胀上升，3月会议很可能讨论升息。 货币市场期货行情现显示，3月升息机率约为70%，周初时为约30%或更低。 美联储官员的讲话显示出对通胀上升的担心，因特朗普承诺将推出大规模刺激举措，即