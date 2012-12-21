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亚洲 | 2012年 12月 21日 星期五 14:30 BJT

表格: 中国11月液化天然气及管道天然气进出口分项数据

路透北京12月21日 - 以下是中国海关公布的11月液化天然气(LNG)及管道天然气进的出口分项数据一览表（单位均为吨）：

--------11月-------- --------年初迄今--------

吨 同比% 每百万英热 吨 同比%

单位价格（美元）* 按原产地分: 天然气 1,082,381 -16.29 10.64 12,856,838 20.15 原产地:

卡塔尔 435,888 21.65 17.58 4,459,885 146.84

澳大利亚 259,415 -20.02 3.23 3,238,076 -0.36

印度尼西亚 181,594 -25.04 4.14 2,239,976 24.13

马来西亚 143,567 -17.92 8.78 1,597,043 5.27

埃及 61,917 - 16.2 119,721 -32.85

俄罗斯联邦 - -100 - 315,437 25.21

特立尼达和多巴哥 - - - 50,988 -81

也门共和国 - -100 - 534,865 -27.94

尼日利亚 - - - 179,165 -69.89

韩国 - - - 26 -

阿尔及利亚 - - - 58,167 -

阿曼 - - - 63,488 - 按进口港分: 天然气 1,082,381 -16.29 10.64 12,856,838 20.15 海关: 深圳海关 352,155 -38.91 7.02 5,285,273 -10.94 大连海关 228,601 275.32 17.68 1,255,951 1,962.05 福州海关 181,594 -25.04 4.14 2,529,634 7.19 南京海关 176,464 -26 16.95 1,831,993 150.85 上海海关 143,567 -17.92 8.78 1,767,179 9.4 宁波海关 - - - 186,808 - 管道天然气 1,605,953 61.71 9.89 14,258,721 52.47 原产地:

土库曼斯坦 1,605,953 61.71 9.89 14,184,649 51.68

乌兹别克斯坦 - - - 74,072 - 出口 天然气 - - - - - 目的地: 注: - 为数据无法提供或者无可比性；

* 为路透根据官方数据计算所得（完）

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