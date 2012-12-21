版本:
中国
货币新闻 | 2012年 12月 21日 星期五 15:16 BJT

中国股市：沪综指震荡收跌,短线仍存震荡整固需求

路透北京12月21日 - 中国股市沪综指周五震荡收跌,水泥、金融地产
等前期涨幅较大的板块领跌,市场在连续急涨后面临获利回吐压力.分析人
士称,短线仍存震荡整固要求,后续走强仍需量能持续放大支持.
    
    沪综指 收报2,153.310点,跌15.043点或0.69%,昨日该股指刷
新逾四个月高位.上海A股今日成交为844亿元人民币,上日为800亿元.本周
沪综指累计小升0.1%,为连续第三周上涨.
    
    华西证券分析师毛胜称,虽然今日市场步入调整,但整体势头依然较强
,且每一次回档幅度都很浅,表明投资者信心得以恢复.预计震荡整固后短
线大盘仍将平稳上行. 
    
    "之前涨幅较小的中小市值个股已逐步开始上涨,下周市场会逐渐出现
普涨的格局或中小市值股补涨格局."但他预计,年线位置2,218点附近阻力
依然不小.
    
     医药、造纸等消费类个股今日出现逆势上涨,山鹰纸业 
收报涨停至2.04元.

    沪深300指数 收盘跌0.54%,报2,372.002点.沪深300指数1月
合约 尾盘报2,391.2点,跌0.54%,成交量为821,056手.(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐