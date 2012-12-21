中国股市：沪综指震荡收跌,短线仍存震荡整固需求

全球贵金属：3月3日SPDR黄金持仓下降0.56%，或4.74吨
路透3月3日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust< GLD>称，周五其黄金持仓量下降0.56%至840.58吨，周四为845.32吨。 以盎司计算，黄金持仓量 从27,177,736.48盎司降至 27,025,371.53盎司。(完) (编译 李爽 审校 张涛)
路透北京12月21日 - 中国股市沪综指周五震荡收跌,水泥、金融地产 等前期涨幅较大的板块领跌,市场在连续急涨后面临获利回吐压力.分析人 士称,短线仍存震荡整固要求,后续走强仍需量能持续放大支持. 沪综指 收报2,153.310点,跌15.043点或0.69%,昨日该股指刷 新逾四个月高位.上海A股今日成交为844亿元人民币,上日为800亿元.本周 沪综指累计小升0.1%,为连续第三周上涨. 华西证券分析师毛胜称,虽然今日市场步入调整,但整体势头依然较强 ,且每一次回档幅度都很浅,表明投资者信心得以恢复.预计震荡整固后短 线大盘仍将平稳上行. "之前涨幅较小的中小市值个股已逐步开始上涨,下周市场会逐渐出现 普涨的格局或中小市值股补涨格局."但他预计,年线位置2,218点附近阻力 依然不小. 医药、造纸等消费类个股今日出现逆势上涨,山鹰纸业 收报涨停至2.04元. 沪深300指数 收盘跌0.54%,报2,372.002点.沪深300指数1月 合约 尾盘报2,391.2点,跌0.54%,成交量为821,056手.(完)
路透3月3日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust< GLD>称，周五其黄金持仓量下降0.56%至840.58吨，周四为845.32吨。 以盎司计算，黄金持仓量 从27,177,736.48盎司降至 27,025,371.53盎司。(完) (编译 李爽 审校 张涛)
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。