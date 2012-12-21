版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 21日 星期五 14:36 BJT

表格: 中国11月铁矿石、钢材进出口分项数据

路透北京12月21日 - 以下是中国海关公布的11月铁矿石、钢材等进出口数据一览表(单位均为吨):

11月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 铁矿砂 65,781,322 2.62 109.97 672,905,974 8.22

原产地

澳大利亚 33,328,942 10.75 106.96 317,818,535 18.87

巴西 14,077,932 10.65 119.78 144,406,395 11.57

南非 3,829,870 15.89 116.57 37,862,305 18.32

加拿大 2,161,595 55.05 122.11 14,831,124 37.17

伊朗 1,795,427 36.17 91.84 15,514,822 -0.79

乌克兰 1,423,978 6.09 117.65 14,575,560 29.43

俄罗斯联邦 1,241,777 50.29 113.68 12,303,750 -13.11

智利 1,229,930 2.6 120.58 8,214,796 1.14

蒙古 959,111 61.29 106.54 5,836,873 37.65

秘鲁 820,003 -29.01 109.17 8,524,264 -2.34

马来西亚 777,454 17.38 82.47 7,239,935 47.63

哈萨克斯坦 590,796 45.32 101.34 5,388,990 23.91

毛里塔尼亚 580,148 29.37 107.71 6,197,856 37.06

墨西哥 459,782 78.91 98.3 2,642,413 -37.3

印度尼西亚 431,673 -66.87 61.98 9,477,513 -11.53

委内瑞拉 425,997 22.53 123.94 4,063,121 -16.43

缅甸 271,087 10.98 34.77 1,279,006 -47.27

朝鲜 201,169 -18.51 86.71 2,161,298 -7.27

芬兰 177,184 7.65 115.54 883,696 85.38

塞拉利昂 168,641 - 110.01 3,661,28248,641,885.07

印度 155,024 -96.73 108.42 32,770,516 -52.01

越南 143,909 97.12 86.43 1,572,631 -43.44

菲律宾 122,288 30.46 86.16 1,474,844 56.24

洪都拉斯 100,829 112.8 107.47 1,234,154 125.74

美国 93,068 -79.33 114.41 4,273,838 64.96

斯威士兰 90,386 - 86.2 863,680 -

利比里亚 44,337 - 122.15 1,410,579 2,092.19

韩国 33,084 121.55 68.55 203,136 53.43

泰国 19,856 32.11 101.7 239,042 -61.55

土耳其 11,532 -32.16 87.29 316,399 168.27

肯尼亚 5,484 -1.55 109.87 65,591 -22.88

马里 5,323 6.62 96.73 139,986 501.9

沙特阿拉伯 3,428 -63.79 106.53 34,179 21.44

瑞典 277 - 213.8 829,786 -42.95

罗马尼亚 - - - 54,141 884.25

挪威 - -100 - 688,214 -0.85

新西兰 - -100 - 960,850 37.83

阿根廷 - -100 - 339,349 43.45

特立尼达和多巴哥 - - - 33,697 -21.74

阿塞拜疆 - -100 - 176,737 -24.57

塞尔维亚 - - - 427,945 9,528.71

阿拉伯联合酋长国 - -100 - 365,445 157.43

卡塔尔 - - - 42,833 -66.41

埃及 - - - 4,500 -

利比亚 - - - 58,648 15.21

几内亚 - -100 - 1 -59.26

日本 - -100 - 46,012 -21.99

巴林 - -100 - 690,071 -8.66

老挝 - - - 38,573 96,331.25

巴基斯坦 - -100 - 13,916 -85.82

阿曼 - - - 74,463 329.71

德国 - - - 5 389.6

英国 - -100 - 175,942 265.35

葡萄牙 - -100 - 51,729 -72.37

阿尔巴利亚 - -100 - 37,986 -10.11

西班牙 - -100 - 99,322 27.56

莫桑比克 - - - 43,929 -

摩洛哥 - - - 167,245 -

塞内加尔 - - - 2,484 -

赞比亚 - - - 1 -

坦桑尼亚 - - - 39 22,185.71 钢材 1,060,000 -13.6 1.26 12,610,000 -12.3 钢坯 40,000 -66.1 0.97 330,000 -44.9 不锈钢 3,576 60.93 2,986.65 51,198 -15.86 出口: 铁矿砂 83 -79.09 351.12 32,044 627.98

目的地

韩国 40 -10.81 515.75 27,656 11,274

缅甸 28 - 213.29 28 -

澳大利亚 14 - 139.79 21 -44.48

日本 0 -99.89 0 321 -20.3

南非 - - - 11 124

德国 - - - 3 -82.35

泰国 - - - 177 -

台湾 - - - 20 -

蒙古 - - - 3,704 37.37

印度 - - - 100 -

阿拉伯联合酋长国 - - - 1 - 钢材 5,130,000 22.1 0.84 50,880,000 12.7 钢坯 0 -17.1 0 0 -16.7 不锈钢 15 11.13 6,425 159 -22.1 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.

进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.

-为数据无法提供.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐