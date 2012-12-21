表格: 中国11月乙醇进出口分项数据一览

中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透北京12月21日 - 以下是中国海关公布的11月乙醇进出口分项数据一览表（单位均为吨）：
11月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 乙醇 5,204 8,094.46 590.32 15,247 195.69
原产地
巴基斯坦 2,796 - 514.7 7,841 323.95
越南 2,392 - 656.15 4,995 499,513,800
日本 14 -53.42 3,041.5 200 18.68
美国 1 -88.32 13,523 28 -0.72
荷兰 1 -96.18 2,653 8 -92.1
英国 0 -98.87 0 4 -62.03
德国 0 -93.77 0 10 -37.88
泰国 0 - 0 2,066 8,675.02
西班牙 - - - 1 -10.49
以色列 - - - 49 5,871.5
中华人民共和国 - - - 38 -
韩国 - -100 - 5 7.7 出口: 乙醇 3,392 -8.63 996.52 40,428 -1.76
目的地
朝鲜 2,736 125.1 992.72 24,162 171.79
台湾 520 37.64 880.18 7,057 -44.82
印度 98 17.47 1,598.32 908 15.16
澳门 27 -56.78 858.89 578 76.41
越南 7 - 2,591.43 15 -52.83
香港 5 25 1,690.4 65 17.24
巴布亚新几内亚 - - - 112 -12.5
澳大利亚 - - - 16 0.13
新加坡 - - - 32 -78.91
日本 - -100 - 7,480 -51.04 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
-为数据无法提供.
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
* 美国经济第四季成长放缓，与初值一致 * 美联储官员讲话刺激3月加息预期 * 特朗普0200 GMT的讲话受到众人关注 路透东京3月1日 - 美元周三微涨，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员连番讲话提升了3月可能加息的预期，众人翘首以待美国总统特朗普即将发表的讲话。 美元兑日圆 涨0.3%至113.16日圆，欧元兑美元 跌0.1%至1.0565美元。 美元指数 最新上涨0.1%至101.48。 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国有线电视新闻网(CNN)表示，特朗普当选美国总统以及共和党掌控国会后，收紧货币政策“变得更为紧迫”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，由于经济处于充分就业，通胀上升，3月会议很可能讨论升息。 货币市场期货行情现显示，3月升息机率约为70%，周初时为约30%或更低。 美联储官员的讲话显示出对通胀上升的担心，因特朗普承诺将推出大规模刺激举措，即