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亚洲 | 2012年 12月 21日 星期五 14:38 BJT

表格: 中国11月乙醇进出口分项数据一览

路透北京12月21日 - 以下是中国海关公布的11月乙醇进出口分项数据一览表（单位均为吨）：

11月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 乙醇 5,204 8,094.46 590.32 15,247 195.69

原产地

巴基斯坦 2,796 - 514.7 7,841 323.95

越南 2,392 - 656.15 4,995 499,513,800

日本 14 -53.42 3,041.5 200 18.68

美国 1 -88.32 13,523 28 -0.72

荷兰 1 -96.18 2,653 8 -92.1

英国 0 -98.87 0 4 -62.03

德国 0 -93.77 0 10 -37.88

泰国 0 - 0 2,066 8,675.02

西班牙 - - - 1 -10.49

以色列 - - - 49 5,871.5

中华人民共和国 - - - 38 -

韩国 - -100 - 5 7.7 出口: 乙醇 3,392 -8.63 996.52 40,428 -1.76

目的地

朝鲜 2,736 125.1 992.72 24,162 171.79

台湾 520 37.64 880.18 7,057 -44.82

印度 98 17.47 1,598.32 908 15.16

澳门 27 -56.78 858.89 578 76.41

越南 7 - 2,591.43 15 -52.83

香港 5 25 1,690.4 65 17.24

巴布亚新几内亚 - - - 112 -12.5

澳大利亚 - - - 16 0.13

新加坡 - - - 32 -78.91

日本 - -100 - 7,480 -51.04 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.

进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.

-为数据无法提供.

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