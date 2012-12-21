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亚洲 | 2012年 12月 21日 星期五 14:51 BJT

全球贵金属: 12月20日iShares白银持仓增加,SPDR黄金持仓不变

路透12月21日 - 全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 周四的持仓量较周三
增加0.24%,全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 持仓量持平.
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况:
    
 名称       持仓量(盎司)      日期    持仓量(盎司)      日期        变动   增减%
 SPDR       43,420,543.3  12月20日    43,420,543.3  12月19日         0.0   0.00%
 iShares   318,143,414.7  12月20日   317,369,318.7  12月19日  774,096.0    0.24%
                                                                          
 
    浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)
adedgold.com/)
    浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)
    
  
 (编译 杜明霞; 审校 白云)

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