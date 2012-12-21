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亚洲 | 2012年 12月 21日 星期五 14:46 BJT

表格: 中国11月铀进出口分项数据

路透北京12月21日 - 以下是中国海关公布的11月天然铀及U235浓缩铀进出口分项数据一览表（单位均为千克）

11月 同比% 美元/千克 年初迄今 同比% 进口: 天然铀及其化合物等 3,457,264,000 87.06 0.11 9,465,964,000 -28.57

原产地:

哈萨克斯坦 2,991,578,000 90.91 0.11 6,949,262,000 -33.02

乌兹别克斯坦 465,686,000 65.63 0.14 755,694,000 -41.1

澳大利亚 - - - 1,277,045,000 120.42

纳米比亚 - - - 483,962,000 -47.41 U235浓缩铀、鈈及其化合物等 - -100 - 257,499,000 -66.2

原产地:

俄罗斯联邦 - - - 233,478,000 -69.26

英国 - - - 24,021,000 -

11月 同比% 美元/千克 年初迄今 同比% 出口: U235浓缩铀、鈈及其化合物等 - - - 54,617,000 -72.29

目的地:

美国 - - - 54,617,000 -71.86 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.

进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.

-为数据无法提供.

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