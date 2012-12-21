表格: 中国11月铀进出口分项数据

中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透北京12月21日 - 以下是中国海关公布的11月天然铀及U235浓缩铀进出口分项数据一览表（单位均为千克）
11月 同比% 美元/千克 年初迄今 同比% 进口: 天然铀及其化合物等 3,457,264,000 87.06 0.11 9,465,964,000 -28.57
原产地:
哈萨克斯坦 2,991,578,000 90.91 0.11 6,949,262,000 -33.02
乌兹别克斯坦 465,686,000 65.63 0.14 755,694,000 -41.1
澳大利亚 - - - 1,277,045,000 120.42
纳米比亚 - - - 483,962,000 -47.41 U235浓缩铀、鈈及其化合物等 - -100 - 257,499,000 -66.2
原产地:
俄罗斯联邦 - - - 233,478,000 -69.26
英国 - - - 24,021,000 -
11月 同比% 美元/千克 年初迄今 同比% 出口: U235浓缩铀、鈈及其化合物等 - - - 54,617,000 -72.29
目的地:
美国 - - - 54,617,000 -71.86 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
-为数据无法提供.
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
* 美国经济第四季成长放缓，与初值一致 * 美联储官员讲话刺激3月加息预期 * 特朗普0200 GMT的讲话受到众人关注 路透东京3月1日 - 美元周三微涨，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员连番讲话提升了3月可能加息的预期，众人翘首以待美国总统特朗普即将发表的讲话。 美元兑日圆 涨0.3%至113.16日圆，欧元兑美元 跌0.1%至1.0565美元。 美元指数 最新上涨0.1%至101.48。 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国有线电视新闻网(CNN)表示，特朗普当选美国总统以及共和党掌控国会后，收紧货币政策“变得更为紧迫”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，由于经济处于充分就业，通胀上升，3月会议很可能讨论升息。 货币市场期货行情现显示，3月升息机率约为70%，周初时为约30%或更低。 美联储官员的讲话显示出对通胀上升的担心，因特朗普承诺将推出大规模刺激举措，即