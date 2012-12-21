台湾债市: 10年券殖利率升破1.15%关卡,因外销订单亮眼与新券即将登场

路透台北12月21日 - 台湾10年券101/9殖利率周五收高,弹破了1.15%整数关卡.因11月外销订 单表现亮眼,且交易商预期财政部于明日公布明年第一季发债计画后,下周就会有新券展开发行前 交易,令部分交易商必须调节手中的部位. 惟美债价格因财政悬崖解决进度遇阻上涨,且台股持续疲弱,对台债也形成些许支撑.交易商认 为,在年底前,殖利率可能会呈现缓步上扬的格局,明日因金融市场仍交易,预料101/9殖利率将在1. 135-1.155%间整理. "新券快要出来了,交易商必须调整部位限额(DB)."一证券商交易员说. 另一大型银行交易员则称,11月的外销订单出乎意外的好,可能对这两天偏多操作的人形成压 力,被迫洗出浮额.不过实质买盘逢反弹收筹码的态度没有改变. 台湾经济部周四公布,11月外销订单较上年同期成长11.1%,远优于市场预估.主因智慧型手机 及平板电脑等新产品需求强劲,致三大主要货品海外接单明显增加. 美国10年期公债价格周五在亚洲时段上涨,收益率(殖利率)由本周创下的八周高点下跌.之前 美国众议院议长贝纳承认,其提案未能获得通过所需的足够票数. 10年期美国公债 收益率 周五亚洲时段跌至1.770%,周四纽约尾盘报1.803%. 台湾股市周五收跌1%,至近四周低点.加权股价指数 跌75.53点至7,519.93,触及11月末 以来的低点. 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 101/6 +0.20 0.8820 0.8820-0.8825 1.0 10 101/9 +0.19 1.1502 1.1456-1.1510 200.5 美国财政悬崖的解决进度,虽然持续牵动国际债市,不过台债券显得淡定许多.有交易员认为, 财政悬崖问题终究会获得解决,风险性资产还是会得利,因此今日纵然消息面有利多方,但交易商却 不敢追多. 技术面释出的讯号也对多方不太有利.今日10年公债殖利率的月线与季线出现死亡交叉,虽然 仅供参考,但多少会让交易商心生警惕. 惟纵然101/9殖利率突破了1.15%,交易商认为还是要多观察一到两个交易日,以确定该关卡是 否从支撑变成压力. 一证券商交易员认为,若1.15%正式弹破,则101/9殖利率会持续上测位在1.1556%附近的半年线 关卡,但预料再向上的空间有限. 另一银行交易员也表示,从冷券端观察,实质买盘还是有买券需求,因此只有101/9面临较大的 压力,在此情形下,殖利率顶多缓步向上垫高. 年期 期别 收盘价 30 101/8 没有成交 20 101/7 没有成交 10 101/9 1.1502 5 101/6 0.8820 2 101/3 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)