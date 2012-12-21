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亚洲 | 2012年 12月 21日 星期五 15:06 BJT

台湾债市: 10年券殖利率升破1.15%关卡,因外销订单亮眼与新券即将登场

路透台北12月21日 - 台湾10年券101/9殖利率周五收高,弹破了1.15%整数关卡.因11月外销订
单表现亮眼,且交易商预期财政部于明日公布明年第一季发债计画后,下周就会有新券展开发行前
交易,令部分交易商必须调节手中的部位.

    惟美债价格因财政悬崖解决进度遇阻上涨,且台股持续疲弱,对台债也形成些许支撑.交易商认
为,在年底前,殖利率可能会呈现缓步上扬的格局,明日因金融市场仍交易,预料101/9殖利率将在1.
135-1.155%间整理.

    "新券快要出来了,交易商必须调整部位限额(DB)."一证券商交易员说.
    
    另一大型银行交易员则称,11月的外销订单出乎意外的好,可能对这两天偏多操作的人形成压
力,被迫洗出浮额.不过实质买盘逢反弹收筹码的态度没有改变.
    
    台湾经济部周四公布,11月外销订单较上年同期成长11.1%,远优于市场预估.主因智慧型手机
及平板电脑等新产品需求强劲,致三大主要货品海外接单明显增加.    
    
    美国10年期公债价格周五在亚洲时段上涨,收益率(殖利率)由本周创下的八周高点下跌.之前
美国众议院议长贝纳承认,其提案未能获得通过所需的足够票数. 10年期美国公债
收益率 周五亚洲时段跌至1.770%,周四纽约尾盘报1.803%. 
    
    台湾股市周五收跌1%,至近四周低点.加权股价指数 跌75.53点至7,519.93,触及11月末
以来的低点.    
    
             收盘价                    涨跌幅     报价(%)         区间(%)      成交值
    年期       期别                    (基点)                                (亿台币)
       5      101/6                     +0.20      0.8820   0.8820-0.8825         1.0
      10      101/9                     +0.19      1.1502   1.1456-1.1510       200.5
    美国财政悬崖的解决进度,虽然持续牵动国际债市,不过台债券显得淡定许多.有交易员认为,
财政悬崖问题终究会获得解决,风险性资产还是会得利,因此今日纵然消息面有利多方,但交易商却
不敢追多.
    
    技术面释出的讯号也对多方不太有利.今日10年公债殖利率的月线与季线出现死亡交叉,虽然
仅供参考,但多少会让交易商心生警惕.
    
    惟纵然101/9殖利率突破了1.15%,交易商认为还是要多观察一到两个交易日,以确定该关卡是
否从支撑变成压力.
    
    一证券商交易员认为,若1.15%正式弹破,则101/9殖利率会持续上测位在1.1556%附近的半年线
关卡,但预料再向上的空间有限.
    
    另一银行交易员也表示,从冷券端观察,实质买盘还是有买券需求,因此只有101/9面临较大的
压力,在此情形下,殖利率顶多缓步向上垫高.
    
       年期        期别                      收盘价 
         30       101/8                     没有成交
         20       101/7                     没有成交
         10       101/9                       1.1502
          5       101/6                       0.8820
          2       101/3                     没有成交
 (完) 

 (记者 董永年; 审校 林高丽)

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