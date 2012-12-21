中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
日本央行总裁白川方明周四表示,1月将讨论物价目标是否有检讨空间,并表示在考量物价目标时,必须确保 政策灵活性,央行不会购买债券以进行债务货币化. 最新利率水准* 最近一次变动 美洲 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点 巴西 Selic利率7.25% 2012年10月10日降25基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点 一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.75% 2012年10月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率3.25% 2012年10月2日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点 新西兰 官方指标利率2.50% 2011年3月10日降50基点 泰国 一天期附买回利率2.75% 2012年10月17日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率3.50% 2012年10月25日降25基点 印度 附买回利率8.00% 2012年4月17日降50基点 附卖回利率7.00% 2012年4月17日降50基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.75% 2012年7月5日降25基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点 瑞典 附买回利率1.00% 2012年12月18日降25基点 挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点 俄罗斯 指标再融资利率8.25% 2012年9月13日上调25基点 一天期存款利率4.25% 2012年9月13日上调25基点 非洲 南非 附买回利率5.0% 2012年7月20日降50基点 * 以宣布日为准,多数变动于宣布翌日生效. ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%;渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25% .(完) (整理 艾茂林; 审校 白云)
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
* 美国经济第四季成长放缓，与初值一致 * 美联储官员讲话刺激3月加息预期 * 特朗普0200 GMT的讲话受到众人关注 路透东京3月1日 - 美元周三微涨，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员连番讲话提升了3月可能加息的预期，众人翘首以待美国总统特朗普即将发表的讲话。 美元兑日圆 涨0.3%至113.16日圆，欧元兑美元 跌0.1%至1.0565美元。 美元指数 最新上涨0.1%至101.48。 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国有线电视新闻网(CNN)表示，特朗普当选美国总统以及共和党掌控国会后，收紧货币政策“变得更为紧迫”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，由于经济处于充分就业，通胀上升，3月会议很可能讨论升息。 货币市场期货行情现显示，3月升息机率约为70%，周初时为约30%或更低。 美联储官员的讲话显示出对通胀上升的担心，因特朗普承诺将推出大规模刺激举措，即