香港个股: 穆迪将碧桂园评级展望转为"正面",料销售势头可维持

路透香港12月21日--- - 评级机构穆迪周五表示,将中国房地产商--碧桂园控股 的评级展望,由"稳定"转为"正面",反映公司过去一年强劲的预售表现,并相信公司可维持其销售势头.

穆迪的新闻稿称,碧桂园快速周转的业务模式对于良好的市场情况特别敏感,这有利于价格的稳定性和强劲的销售量.

"由于未来12-18个月中国房地产市场趋稳,穆迪认为该公司可维持其销售势头."穆迪副总裁兼高级分析师蔡慧表示.

穆迪表示,碧桂园已在12月4日达到其全年目标签约销售额430亿元人民币.

蔡慧表示,预计预计碧桂园未来12个月会实现稳定的销售额,这将继续强化其流动性和运营现金流,并使其信用状况强于Ba3评级的同业.

该评级机构并预计未来12-18个月碧桂园的除息、税、折旧及摊销前盈利(EBITDA)/利息覆盖率为3.5倍,调整后债务总资本比率为54%.

碧桂园午盘中段股价涨2.74%,报3.75港元,今年以来该股累计涨39%.(完)