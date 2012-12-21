香港个股: 穆迪将碧桂园评级展望转为"正面",料销售势头可维持

中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港12月21日--- - 评级机构穆迪周五表示,将中国房地产商--碧桂园控股 的评级展望,由"稳定"转为"正面",反映公司过去一年强劲的预售表现,并相信公司可维持其销售势头.
穆迪的新闻稿称,碧桂园快速周转的业务模式对于良好的市场情况特别敏感,这有利于价格的稳定性和强劲的销售量.
"由于未来12-18个月中国房地产市场趋稳,穆迪认为该公司可维持其销售势头."穆迪副总裁兼高级分析师蔡慧表示.
穆迪表示,碧桂园已在12月4日达到其全年目标签约销售额430亿元人民币.
蔡慧表示,预计预计碧桂园未来12个月会实现稳定的销售额,这将继续强化其流动性和运营现金流,并使其信用状况强于Ba3评级的同业.
该评级机构并预计未来12-18个月碧桂园的除息、税、折旧及摊销前盈利(EBITDA)/利息覆盖率为3.5倍,调整后债务总资本比率为54%.
碧桂园午盘中段股价涨2.74%,报3.75港元,今年以来该股累计涨39%.(完)
浏览碧桂园其他新闻,请点选 (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
* 美国经济第四季成长放缓，与初值一致 * 美联储官员讲话刺激3月加息预期 * 特朗普0200 GMT的讲话受到众人关注 路透东京3月1日 - 美元周三微涨，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员连番讲话提升了3月可能加息的预期，众人翘首以待美国总统特朗普即将发表的讲话。 美元兑日圆 涨0.3%至113.16日圆，欧元兑美元 跌0.1%至1.0565美元。 美元指数 最新上涨0.1%至101.48。 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国有线电视新闻网(CNN)表示，特朗普当选美国总统以及共和党掌控国会后，收紧货币政策“变得更为紧迫”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，由于经济处于充分就业，通胀上升，3月会议很可能讨论升息。 货币市场期货行情现显示，3月升息机率约为70%，周初时为约30%或更低。 美联储官员的讲话显示出对通胀上升的担心，因特朗普承诺将推出大规模刺激举措，即