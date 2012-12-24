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亚洲 | 2012年 12月 24日 星期一 16:31 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--12月24日

路透上海12月24日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各个金融市场的联
系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公
开市场操作等多重因素影响.

    以下为本周内(2012年12月24日-12月28日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览:

    一.资金占用因素:

    1.新股发行                 
    ------------------------------------------------------------------------------------------
    网上申购日 证交所 公司名称 申购代码  发行量(万股)  发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
    
    无    
    ------------------------------------------------------------------------------------------
    注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金280.11亿元人民币,详情请点选    
    =====================================================================================      
    2.基金发行  
    -------------------------------------------------------------------------------------   
    名称            基金公司       托管行          分销机构             发行时间     备注  
  
    华安7日鑫        华安基金      建设银行      中国银行、信达证券等      12/17-12/24        
    短期理财基金        
    
    长城岁岁金       长城基金      工商银行      交通银行、中信建投证券等   12/20-01/18  
    理财债券基金                                                                     
    
    上投摩根轮动添利  上投摩根基金   建设银行      中国银行、国泰君安证券等  12/26-01/24
    债券型基金    
    
    金鹰元丰保本      金鹰基金      工商银行      建设银行、广州证券等     12/24-01/24
    基金
    =====================================================================================  
    3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)  
    ------------------------------------------------------------------------------------- 
    发债主体        规模      期限      债券类型       缴款时间              备注
                  (亿元)
    
    国家开发银行     300   1/3/5/7/10年 固息金融债      周一              第45-49期债增发
    国开行          200    10/30/50年  固息次级债      周二
    北京农商行       至多51   10年      固息次级债      周五       
    浦发银行        至多120   15年      固息次级债      周五              第10年末附发行人选择权
    
    招商银行        至多60    10年      浮息次级债      周五   一年定存基准,第5年末附发行人选择
权
       至多57    15年      固息次级债      周五             第10年末附发行人选择权
    =====================================================================================  
    4.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)  
    --------------------------------------   
    央票到期    逆回购到期     合计    
      40        -1,550     -1,510 
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