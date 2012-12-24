《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--12月24日

路透上海12月24日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各个金融市场的联
系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公
开市场操作等多重因素影响.
以下为本周内(2012年12月24日-12月28日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览:
一.资金占用因素:
1.新股发行
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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
无
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注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金280.11亿元人民币,详情请点选
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2.基金发行
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名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注
华安7日鑫 华安基金 建设银行 中国银行、信达证券等 12/17-12/24
短期理财基金
长城岁岁金 长城基金 工商银行 交通银行、中信建投证券等 12/20-01/18
理财债券基金
上投摩根轮动添利 上投摩根基金 建设银行 中国银行、国泰君安证券等 12/26-01/24
债券型基金
金鹰元丰保本 金鹰基金 工商银行 建设银行、广州证券等 12/24-01/24
基金
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3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)
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发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注
(亿元)
国家开发银行 300 1/3/5/7/10年 固息金融债 周一 第45-49期债增发
国开行 200 10/30/50年 固息次级债 周二
北京农商行 至多51 10年 固息次级债 周五
浦发银行 至多120 15年 固息次级债 周五 第10年末附发行人选择权
招商银行 至多60 10年 浮息次级债 周五 一年定存基准,第5年末附发行人选择
权
至多57 15年 固息次级债 周五 第10年末附发行人选择权
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4.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)
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央票到期 逆回购到期 合计
40 -1,550 -1,510
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