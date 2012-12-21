台湾经济指标预测--12月22日至2013年2月23日

中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透台北12月22日 - 以下为台湾近期预定公布的经济数据: * 12月17日当周 日期 当地时间 经济指标/活动 公布月分 预估值 前值 12/22 0830 季调失业率 11月 -- 4.3% * 12月24日当周 日期 当地时间 经济指标/活动 公布月分 预估 前值 值 12/24 1600 工业生产 11月 -- +4.56%(年变动率 ) 12/25 1610 M2货币总计数 11月 -- +3.29%(年变动率 ) 12/22 0830 季调失业率 11月 -- 4.3% * 12月31日当周 日期 当地时间 经济指标/活动 公布月分 预估 前值 值 1/4 1610 外汇存底 12月底 -- 4,009.56亿美元 * 1月7日当周 日期 当地时间 经济指标/活动 公布月分 预估 前值 值 1/7 0830 消费者物价指数(CPI) 12月 -- +1.59%(年变动率) 1/7 1610 M2货币总计数 12 -- +0.90%(年变动率) 1/7 0830 季调失业率 12 -- +0.10%(年变动率) * 1月21日当周 1/21 1600 外销订单 12 -- +11.1%(年变动率) -- -- 国内生产总值(GDP) 第四季 -- +0.98%(年变动率 ) -- -- 央行理监事会议 第一季 -- 重贴现率1.875% * 参看全球经济数据相关资料,可点选 * 参看台湾经济数据相关资料,可点选 ;相关新闻请点选 * "*"表新增
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
* 美国经济第四季成长放缓，与初值一致 * 美联储官员讲话刺激3月加息预期 * 特朗普0200 GMT的讲话受到众人关注 路透东京3月1日 - 美元周三微涨，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员连番讲话提升了3月可能加息的预期，众人翘首以待美国总统特朗普即将发表的讲话。 美元兑日圆 涨0.3%至113.16日圆，欧元兑美元 跌0.1%至1.0565美元。 美元指数 最新上涨0.1%至101.48。 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国有线电视新闻网(CNN)表示，特朗普当选美国总统以及共和党掌控国会后，收紧货币政策“变得更为紧迫”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，由于经济处于充分就业，通胀上升，3月会议很可能讨论升息。 货币市场期货行情现显示，3月升息机率约为70%，周初时为约30%或更低。 美联储官员的讲话显示出对通胀上升的担心，因特朗普承诺将推出大规模刺激举措，即