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亚洲 | 2013年 2月 8日 星期五 11:12 BJT

重发-****《港报快速浏览》--2月8日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报2月8日                                                           
 《香港报摘》--经济日报2月8日                                                       
 《香港报摘》--其他报纸重要消息2月8日                                               
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评: 欧罗走强央行不惧,西意政局风险堪忧--信报2月8日                            
 港报社评: 特首指传媒诽谤,徒添政治折腾--经济日报2月8日                              
 港报社评: 涉黑指控子虚乌有理应反驳,发律师信不恰当--明报2月8日                      
 港报社评: 急搞玻璃樽回收,细节要慎思--星岛日报2月8日                                
 港报社评: 日本制造紧张,抹黑中国居心叵测--文汇报2月8日                              
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论: 濠赌股低吸,金沙可考虑--经济日报2月8日                                
 港报财经评论: 死水有望变活水--信报2月8日                                           
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                          
 台湾报摘                                                                          
    
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