台湾央行: 共发行2,924亿台币存单,发行余额减27.5亿

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透台北12月21日 - 台湾央行周五公布,今日共发行2,924亿台币存单,若相较存单到期金额2,951.5亿,存单发行余额减27.5亿. 央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币)
30天期 0.87 2,829
91天期 0.93 74
182天期 1.05 21
央行上日共发行370.5亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,872.1亿台币.
拆款中心资料 显示,修正后周四超额准备为负225亿台币;累计超额准备为负1,517亿台币,加计前期1%的超额准备为负64亿台币.(完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。