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货币新闻 | 2012年 12月 21日 星期五 16:47 BJT

台湾央行: 共发行2,924亿台币存单,发行余额减27.5亿

路透台北12月21日 - 台湾央行周五公布,今日共发行2,924亿台币存单,若相较存单到期金额2,951.5亿,存单发行余额减27.5亿. 央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币)

30天期 0.87 2,829

91天期 0.93 74

182天期 1.05 21

央行上日共发行370.5亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,872.1亿台币.

拆款中心资料 显示,修正后周四超额准备为负225亿台币;累计超额准备为负1,517亿台币,加计前期1%的超额准备为负64亿台币.(完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)

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