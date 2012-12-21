中国新债: 国开行公布次级债利率区间,其中50年期为5.4-5.9%

中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透北京12月21日 - 中国国家开发银行 周五公告称,于下周一(24日)在银行间债市簿记建档发行的10年、30年和50年期固息次级债的票面利率申购区间分别定于4.6%-4.7%、5.2%-5.7%,以及5.4%-5.9%.
刊登在中国债券信息网的公告显示,承销团成员的全部申购须位于上述区间内(含上下限).申购时间为下周一上午9:30-11:00点.
国开行此前发布公告称,将于下周一簿记建档发行总额200亿元人民币的固息次级债,含50年等三个期限.所募资金将用于充实附属资本.
其中10年期计划规模为40亿元,在第五年末附发行人赎回权;30年期品种计划规模80亿元,在第25年末附发行人赎回权;50年期品种计划规模80亿元,在第45年末附发行人赎回权.
该期债券引入回拨机制,发行人与簿记管理人将根据债券发行申购情况,在计划发行规模内,确定本期三个债券品种的具体比例与发行规模.
该期次级债主承销商包括中信证券 、第一创业证券、东方证券、东海证券和国海证券.发行期为12月24日-12月25日,起息日和缴款日同为12月25日.(完)
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(发稿 康熙泽；审校 曾祥进)
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