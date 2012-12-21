《中国上海证交所A+B股股价对比表》--12月21日

中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透北京12月21日电 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:51时,1美元=6.228人民币 CNY=CFXS) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美 A/B股比价 元) 仪电电子 3.4 0.316 1.73 市北高新 6.35 0.385 2.65 大众交通 4.59 0.503 1.47 永生投资 14.5 0.806 2.89 老凤祥 20.26 1.735 1.87 S中纺机 12.25 0.408 4.82 鼎立股份 11.54 0.611 3.03 氯碱化工 7.87 0.43 2.94 双钱股份 7.93 0.545 2.34 海立股份 6.25 0.496 2.02 浦东金桥 6.9 0.72 1.54 外高桥 7.22 0.695 1.67 ST联华 8.85 0.494 2.88 锦江投资 6.51 0.714 1.46 中路股份 11.18 0.638 2.81 金山开发 7.69 0.425 2.91 海欣股份 5.19 0.39 2.14 耀皮玻璃 5.56 0.41 2.18 大江股份 4.01 0.257 2.51 上柴股份 10.57 0.582 2.92 丹化科技 11.08 0.788 2.26 上海三毛 7.26 0.705 1.65 友谊股份 8.01 1.116 1.15 上工申贝 6.38 0.398 2.57 上海机电 7.91 0.997 1.27 宝信软件 13.85 1.082 2.06 上海物贸 4.25 0.449 1.52 自仪股份 5.72 0.461 1.99 上海普天 9.93 0.518 3.08 陆家嘴 10.45 1.019 1.65 华新水泥 14.2 1.607 1.42 锦江股份 13.58 1.341 1.63 鄂尔多斯 8.5 0.989 1.38 华电能源 2.7 0.252 1.72 SST天海 7.44 0.392 3.05 大名城 6.52 0.403 2.60 东方通信 4.13 0.358 1.85 黄山旅游 11.82 1.177 1.61 开开实业 8.75 0.679 2.07 海南航空 4.09 0.594 1.11 ST轻骑 4.86 0.293 2.66 振华重工 3.24 0.319 1.63 锦州港 3.6 0.35 1.65 九龙山 3.08 0.328 1.51 凌云股份 6.27 0.457 2.20 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 (整理 尹嫄婷 审校)
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
* 美国经济第四季成长放缓，与初值一致 * 美联储官员讲话刺激3月加息预期 * 特朗普0200 GMT的讲话受到众人关注 路透东京3月1日 - 美元周三微涨，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员连番讲话提升了3月可能加息的预期，众人翘首以待美国总统特朗普即将发表的讲话。 美元兑日圆 涨0.3%至113.16日圆，欧元兑美元 跌0.1%至1.0565美元。 美元指数 最新上涨0.1%至101.48。 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国有线电视新闻网(CNN)表示，特朗普当选美国总统以及共和党掌控国会后，收紧货币政策“变得更为紧迫”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，由于经济处于充分就业，通胀上升，3月会议很可能讨论升息。 货币市场期货行情现显示，3月升息机率约为70%，周初时为约30%或更低。 美联储官员的讲话显示出对通胀上升的担心，因特朗普承诺将推出大规模刺激举措，即