更新版 1-中国汇市: 人民币略收高连涨五日,年底购汇偏强或支撑美元

* 人民币即期稍收高,全周连五日累升0.21%

* 汇价窄幅震荡,结汇偏强但更趋均衡

* 年底购汇逐步上升,后期人民币或稍走弱 (新增收盘报价和评论)

路透北京12月21日 - 人民币兑美元即期 周五连续第五日收高,而中间价已连续两天走低,显示客盘中结汇仍然偏强.交易员认为,临近年底客盘购汇量逐渐上升,净结汇格局料有变化,后期人民币有可能在振荡中稍微走弱.

多位交易员表示,受年底因素影响,交投整体趋淡,客盘由净结汇逐渐转向结售汇均衡,即期日间波幅也有所收窄.午盘交易稍显活跃,结汇力量稍重,但美元在6.23元下方仍获较强支撑.

上海一外资行交易员表示,"年底一般会有集中购汇出来,我估计即期会走到6.24左右."

以下为今日人民币兑美元主要报价 以及中间价 :

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

6.2286 6.2264 6.2323 6.2881 6.2877 6.2302

人民币即期市场在10月底起陷入涨停僵局,并持续逾一个月,但随后大行出手购汇以平衡市场,令交投渐趋活跃,且上周至今已连续数日未触及人民币波幅区间上限,美元流动性陷阱随之化解,监管层亦由此确立让市场来决定价格的监管思路.

上周以来,随着人民币外汇即期市场流动性逐步恢复正常,外汇拆借市场此前需求疲软的局势也有改善,但供给仍显清淡,这使得各期限拆借利率均呈现上升.

东京汇市欧元兑美元 下跌0.4%,报1.3195美元,从周三在EBS电子盘中触及的八个月高位1.33085美元处回落.

以下为北京时间16:38,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3317/67 6.3130

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2200/20 6.2140

境内美元人民币一年期掉期 升水报1,340点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3626元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)