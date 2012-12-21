中国债市: 利率互换持稳,年底资金面或承压但对IRS影响料不大

中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透上海12月21日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周五维持高位整理.虽然资金面较前缓解但七天回购利率并未大幅回落,资金面及消息面均变化不大,令IRS难以走出整理行情.年底渐行渐近资金面恐面临压力,但业内人士认为,IRS并不会大幅上行.
交易员指出,市场普遍认为,即使下周资金成本上涨,IRS并不会跟随上行.IRS投资者将眼光投在逆回购利率上,而不是二级市场七天回购利率.由于投资者认为年尾资金紧张是时点性因素,且存在央行启用逆回购"注水"的可能,因此长期看回购利率并不会脱离逆回购利率水平.
"下周估计保持平稳,估计由资金面带动的能量有限,反正有逆回购呢,大不了投点儿,短期的repo在逆回购指导利率附近才是和谐的."北京一银行交易员称.
中国银行间市场周五早盘主要质押式回购利率 止升转降,其中隔夜和14天期跌幅均约20个基点(bp),主要受惠于本周央行公开市场重现净投放,对年底资金面波动起到平抑作用.最新七天期回购利率 较前日下跌约5个基点.
年末渐行渐近本周资金面初现收紧,中国央行公开市场逆回购操作规模亦较前放量,最终令本周再现净投放,规模达到920亿元人民币,旨在满足机构对流动性的需求,维稳年前资金面.
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周五 3.4075/3.5175 3.3040/3.3980 3.5100/3.5980 3.6480/3.7420 3.6300/3.9500
周四 3.4125/3.5150 3.3100/3.4020 3.5200/3.6140 3.6600/3.7600 3.6575/3.9575
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变动 -0.0050/0.0025 -0.0060/-0.0040 -0.0100/-0.0160 -0.0120/-0.0180 -0.0275/-0.0075
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年11月人民币IRS成交的名义本金总额为4,442.04亿元,较10月的2,534.87亿元增逾七成.(完) (发稿 刘昕; 审校 曾祥进)
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
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* 美国经济第四季成长放缓，与初值一致 * 美联储官员讲话刺激3月加息预期 * 特朗普0200 GMT的讲话受到众人关注 路透东京3月1日 - 美元周三微涨，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员连番讲话提升了3月可能加息的预期，众人翘首以待美国总统特朗普即将发表的讲话。 美元兑日圆 涨0.3%至113.16日圆，欧元兑美元 跌0.1%至1.0565美元。 美元指数 最新上涨0.1%至101.48。 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国有线电视新闻网(CNN)表示，特朗普当选美国总统以及共和党掌控国会后，收紧货币政策“变得更为紧迫”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，由于经济处于充分就业，通胀上升，3月会议很可能讨论升息。 货币市场期货行情现显示，3月升息机率约为70%，周初时为约30%或更低。 美联储官员的讲话显示出对通胀上升的担心，因特朗普承诺将推出大规模刺激举措，即