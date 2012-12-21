《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--12月21日

中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透北京12月21日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:25时,1 港元=0.80378人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示,A股相对H股的最新加权平均溢价为-2.11%,高于 上交易日收盘的-2.30%. 公司名 A股代码 H股代码 A股价格( H股价格( A/H股比价 元) 港元) 工商银行 4.01 5.48 0.91 建设银行 4.41 6.14 0.89 中国银行 2.85 3.41 1.04 农业银行 2.71 3.77 0.89 招商银行 11.90 16.26 0.91 中信银行 4.01 4.43 1.13 交通银行 4.59 5.68 1.01 民生银行 7.33 8.35 1.09 中国人寿 19.24 24.20 0.99 中国平安 42.39 63.25 0.83 中国太保 20.46 27.00 0.94 中信证券 11.87 17.20 0.86 新华人寿 26.41 28.15 1.17 海通证券 9.42 12.12 0.97 华能国际 6.55 7.00 1.16 大唐发电 3.94 2.92 1.68 华电国际 3.74 2.51 1.85 中煤能源 7.53 8.16 1.15 中国神华 23.31 33.70 0.86 中国石油 8.82 11.06 0.99 兖州煤业 17.65 12.54 1.75 中国石化 6.66 8.75 0.95 上海石化 5.09 2.48 2.55 中海油服 15.78 16.10 1.22 仪征化纤 5.88 1.85 3.95 中国铝业 5.06 3.48 1.81 江西铜业 22.50 20.25 1.38 洛阳钼业 8.11 3.42 2.95 紫金矿业 3.71 2.96 1.56 马钢股份 2.01 2.34 1.07 鞍钢股份 3.74 5.52 0.84 重庆钢铁 3.16 1.33 2.96 海螺水泥 18.21 27.85 0.81 洛阳玻璃 5.39 1.61 4.17 北人股份 6.04 2.53 2.97 中联重科 9.10 11.24 1.01 金隅股份 7.36 6.89 1.33 中国国航 5.61 6.45 1.08 东方航空 3.40 3.14 1.35 南方航空 3.78 3.96 1.19 中国远洋 4.30 3.82 1.40 中海集运 2.42 2.27 1.33 中集集团 10.77 11.04 1.21 中海发展 4.53 4.40 1.28 宁沪高速 5.10 7.77 0.82 深高速 3.26 2.99 1.36 成渝高速 3.31 2.85 1.44 皖通高速 3.94 4.41 1.11 广深铁路 2.67 2.98 1.11 中国南车 4.90 6.85 0.89 中国交建 5.04 7.37 0.85 中国铁建 5.87 8.73 0.84 中国中铁 3.04 4.43 0.85 长城汽车 22.30 23.35 1.19 比亚迪 18.62 20.30 1.14 广汽集团 5.89 6.73 1.09 青岛啤酒 31.74 45.40 0.87 广州药业 19.51 13.84 1.75 新华制药 4.31 2.07 2.59 海信科龙 5.80 2.90 2.49 南京熊猫 5.28 2.00 3.28 晨鸣纸业 3.95 3.00 1.64 上海医药 10.79 14.86 0.90 中兴通讯 8.63 12.96 0.83 东方电气 13.10 15.66 1.04 潍柴动力 24.76 33.90 0.91 东北电气 2.02 1.02 2.46 广船国际 11.32 6.37 2.21 经纬纺机 10.41 5.09 2.54 昆明机床 4.44 1.93 2.86 一拖股份 9.45 7.61 1.54 北辰实业 2.82 1.90 1.85 创业环保 4.50 1.99 2.81 中国中冶 2.15 1.47 1.82 金风科技 5.34 3.41 1.95 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 如欲浏览A+H股实时报价对比页面,请点选<0#HKSEH-CHINAA>.(完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 (发稿 尹嫄婷 审校 曾祥进)
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
* 美国经济第四季成长放缓，与初值一致 * 美联储官员讲话刺激3月加息预期 * 特朗普0200 GMT的讲话受到众人关注 路透东京3月1日 - 美元周三微涨，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员连番讲话提升了3月可能加息的预期，众人翘首以待美国总统特朗普即将发表的讲话。 美元兑日圆 涨0.3%至113.16日圆，欧元兑美元 跌0.1%至1.0565美元。 美元指数 最新上涨0.1%至101.48。 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国有线电视新闻网(CNN)表示，特朗普当选美国总统以及共和党掌控国会后，收紧货币政策“变得更为紧迫”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，由于经济处于充分就业，通胀上升，3月会议很可能讨论升息。 货币市场期货行情现显示，3月升息机率约为70%，周初时为约30%或更低。 美联储官员的讲话显示出对通胀上升的担心，因特朗普承诺将推出大规模刺激举措，即