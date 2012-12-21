欧洲汇市: 瑞郎兑美元走低,因市场对财政悬崖忧虑重燃

0824GMT时,瑞郎兑美元较纽约收盘价下跌0.3%,报0.9140瑞郎. 由于交易商仍聚焦美国财政悬崖问题和欧元区危机形势发展,瑞郎继续跟随欧元 兑美元的走势. "尽管欧元/美元在这些水准看来相当适宜,短期内少有阻碍因素,但欧洲的基本 面暗示欧元将趋疲."法国农业信贷银行分析师在报告中称. "欧洲经济成长明年充其量为持平,这给欧洲财政状况带来更大压力." 瑞郎兑欧元持稳于1.2073.(完)