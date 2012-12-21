欧洲汇市: 瑞郎兑美元走低,因市场对财政悬崖忧虑重燃

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
0824GMT时,瑞郎兑美元较纽约收盘价下跌0.3%,报0.9140瑞郎. 由于交易商仍聚焦美国财政悬崖问题和欧元区危机形势发展,瑞郎继续跟随欧元 兑美元的走势. "尽管欧元/美元在这些水准看来相当适宜,短期内少有阻碍因素,但欧洲的基本 面暗示欧元将趋疲."法国农业信贷银行分析师在报告中称. "欧洲经济成长明年充其量为持平,这给欧洲财政状况带来更大压力." 瑞郎兑欧元持稳于1.2073.(完)
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透3月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月3日(周五)走势纵览。