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市场报道 | 2012年 12月 21日 星期五 17:02 BJT

欧洲汇市: 瑞郎兑美元走低,因市场对财政悬崖忧虑重燃

0824GMT时,瑞郎兑美元较纽约收盘价下跌0.3%,报0.9140瑞郎.
    
    由于交易商仍聚焦美国财政悬崖问题和欧元区危机形势发展,瑞郎继续跟随欧元
兑美元的走势.
    
    "尽管欧元/美元在这些水准看来相当适宜,短期内少有阻碍因素,但欧洲的基本
面暗示欧元将趋疲."法国农业信贷银行分析师在报告中称.
    
    "欧洲经济成长明年充其量为持平,这给欧洲财政状况带来更大压力."
    
    瑞郎兑欧元持稳于1.2073.(完)

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