香港个股: 中信资源料2012年度净利大幅减少,因缺乏特殊收益

路透香港12月21日--- - 中国中信集团旗下中信资源 周五称,预期公司2012年度的净利将按年大幅减少,因将计入联营公司中信大锰 的亏损,以及2011年度的业绩包括了出售资产的一次性重大收益,令同比基数较高所致.

公司的声明称,基于中信大锰预期将会录得亏损,和中信大锰股份目前的市场价格,公司目前正就其在中信大锰的投资进行评估,以确定是否有需要作出任何资产减值亏损.

从事铝、煤和石油等资源业务的中信资源2011年度净利增长一倍至22.03亿港元,因当年公司出售了持有的澳洲Macarthur Coal Ltd权益录得巨额收益.而2012年度并没有类似的交易.

中信资源今天收平于1.18港元,过去一个月累计涨2.6%.(完)

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