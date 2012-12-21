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亚洲 | 2012年 12月 21日 星期五 17:25 BJT

台湾债市: 101/9期10年公债中,证券业卖超40亿台币

路透台北12月21日 - 台湾柜台买卖中心周五公布,债券等殖成交系统
中,10年增额公债101/9 交易资料如下:(单位:亿台币)
       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业       40.50        1.00      +39.50
     票券业        1.50        1.00       +0.50
     证券业        9.50       49.50      -40.00

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