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货币新闻 | 2012年 12月 21日 星期五 17:12 BJT

表格: LME金属库存最新变化--12月21日

路透伦敦12月21日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):
            最新库存     变动
  品种                
   铜        312,400     +475
   锡         12,395     +150
   铅        330,550   -2,950
   锌      1,227,275   +1,625
   铝      5,241.525   +4,550
   镍        139,098     +726
 铝合金       87,740     持平
 NASAAC      147,220      -20
 
    *NASAAC为北美特种铝合金.(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种  库存数据    库存分布       品种    库存数据         库存分布
 铜    <MCU-STOCK  <0#MCUSTX-LOC      铅     MPB-STOCKS      <0#MPBSTX-LOC-GRD>
       S>          -GRD>                                   
 铝    <MAL-STOCK  <0#MALSTX-LOC      锡     MSN-STOCKS      <0#MSNSTX-LOC-GRD>
       S>          -GRD>                                   
 锌    <MZN-STOCK  <0#MZNSTX-LOC  铝合金     MAA-STOCKS      <0#MAASTX-LOC-GRD>
       S>          -GRD>                                   
 镍    <MNI-STOCK  <0#MNISTX-LOC   NASAA     MNA-STOCKS      <0#MNASTX-LOC-GRD>
       S>          -GRD>                                   
 

 (编译 白云; 审校 丁琦)

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