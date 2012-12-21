表格: LME金属库存最新变化--12月21日

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透伦敦12月21日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨): 最新库存 变动 品种 铜 312,400 +475 锡 12,395 +150 铅 330,550 -2,950 锌 1,227,275 +1,625 铝 5,241.525 +4,550 镍 139,098 +726 铝合金 87,740 持平 NASAAC 147,220 -20 *NASAAC为北美特种铝合金.(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 铜 <MCU-STOCK <0#MCUSTX-LOC 铅 MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD> S> -GRD> 铝 <MAL-STOCK <0#MALSTX-LOC 锡 MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD> S> -GRD> 锌 <MZN-STOCK <0#MZNSTX-LOC 铝合金 MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD> S> -GRD> 镍 <MNI-STOCK <0#MNISTX-LOC NASAA MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD> S> -GRD> (编译 白云; 审校 丁琦)
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。