版本:
中国
货币新闻 | 2012年 12月 21日 星期五 17:37 BJT

日圆汇率: 自民党高层称必须设法维持美元/日圆于85-90--媒体

路透东京12月21日 - 根据日本共同社周五引述,自民党一名高层官员表示,日本应该考虑如何使美元/日圆维持于85-90日圆,暗示新政府可能设法防范汇率大幅波动.

"我不认为日圆愈弱愈好.我们需要考虑如何维持(美元)在85-90日圆附近,"日本自民党干事长石破茂在一电视节目上表示.(完)

(编译 蔡美珍; 审校 白云)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐