日圆汇率: 自民党高层称必须设法维持美元/日圆于85-90--媒体

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透东京12月21日 - 根据日本共同社周五引述,自民党一名高层官员表示,日本应该考虑如何使美元/日圆维持于85-90日圆,暗示新政府可能设法防范汇率大幅波动.
"我不认为日圆愈弱愈好.我们需要考虑如何维持(美元)在85-90日圆附近,"日本自民党干事长石破茂在一电视节目上表示.(完)
(编译 蔡美珍; 审校 白云)
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。