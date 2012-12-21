中国债市: 现券波动有限,部分机构为明年初或存的配置型行情做准备

中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透北京12月21日 - 中国银行间债市周五现券波动有限.市场人士表示,临近年末,机构主动交易的意愿并不是很强,不过还是会有部分机构为明年初或存的配置型行情做准备.
"现券收益率今天变化不大,近年末了,大家都不愿动,"上海一银行交易员称,"有些基金等会出一些短券,留些中长券在手头,应该是等明年一季度的配置行情."
北京一银行交易员则表示,其相对看空明年的现券,当前会考虑买入一些短券.
上述上海交易员进一步表示,去年底最后一周有为来年配置行情布局的力量,推动现券收益率下行,今年历史是否会重演,仍需视当周资金情况等而定.
常规来讲,每年一季度新债供给都相对较少,而此时正是配置盘新一年投资计划的开始,故在有些年份的一季度,投资买盘会促发现券收益率明显下探.
银行间市场周五主要质押式回购利率 止升转降,其中隔夜和14天期跌幅均约20个基点(bp),主要受惠于本周央行公开市场重现净投放, 对年底资金面波动起到平抑作用.
剩余期限约9.68年的固息国债120015券最新报价 为3.6000%/3.5850%,较上日收盘3.5990%/3.5880%变化不大.
剩余期限约0.25年的短期融资券12津城建CP001券最新报价 为4.6399%/4.6399%,高于剩余期限约0.94年的短融12长电CP003券的最新报价 4.48%/4.36%,其主体评级均为AAA.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
----------------------------------
今日 2.4224 3.4195
上日 2.6554 3.4716
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 2.9780/2.9070 国债参考率报价 2.9080/2.8570 金融债参考率报价 3.3980/3.3380 (完) 欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选 欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 曹巍浩; 审校 黄凯)
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
* 美国经济第四季成长放缓，与初值一致 * 美联储官员讲话刺激3月加息预期 * 特朗普0200 GMT的讲话受到众人关注 路透东京3月1日 - 美元周三微涨，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员连番讲话提升了3月可能加息的预期，众人翘首以待美国总统特朗普即将发表的讲话。 美元兑日圆 涨0.3%至113.16日圆，欧元兑美元 跌0.1%至1.0565美元。 美元指数 最新上涨0.1%至101.48。 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国有线电视新闻网(CNN)表示，特朗普当选美国总统以及共和党掌控国会后，收紧货币政策“变得更为紧迫”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，由于经济处于充分就业，通胀上升，3月会议很可能讨论升息。 货币市场期货行情现显示，3月升息机率约为70%，周初时为约30%或更低。 美联储官员的讲话显示出对通胀上升的担心，因特朗普承诺将推出大规模刺激举措，即