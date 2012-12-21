版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 21日 星期五 17:15 BJT

中国债市: 现券波动有限,部分机构为明年初或存的配置型行情做准备

路透北京12月21日 - 中国银行间债市周五现券波动有限.市场人士表示,临近年末,机构主动交易的意愿并不是很强,不过还是会有部分机构为明年初或存的配置型行情做准备.

"现券收益率今天变化不大,近年末了,大家都不愿动,"上海一银行交易员称,"有些基金等会出一些短券,留些中长券在手头,应该是等明年一季度的配置行情."

北京一银行交易员则表示,其相对看空明年的现券,当前会考虑买入一些短券.

上述上海交易员进一步表示,去年底最后一周有为来年配置行情布局的力量,推动现券收益率下行,今年历史是否会重演,仍需视当周资金情况等而定.

常规来讲,每年一季度新债供给都相对较少,而此时正是配置盘新一年投资计划的开始,故在有些年份的一季度,投资买盘会促发现券收益率明显下探.

银行间市场周五主要质押式回购利率 止升转降,其中隔夜和14天期跌幅均约20个基点(bp),主要受惠于本周央行公开市场重现净投放, 对年底资金面波动起到平抑作用.

剩余期限约9.68年的固息国债120015券最新报价 为3.6000%/3.5850%,较上日收盘3.5990%/3.5880%变化不大.

剩余期限约0.25年的短期融资券12津城建CP001券最新报价 为4.6399%/4.6399%,高于剩余期限约0.94年的短融12长电CP003券的最新报价 4.48%/4.36%,其主体评级均为AAA.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

----------------------------------

今日 2.4224 3.4195

上日 2.6554 3.4716

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 2.9780/2.9070 国债参考率报价 2.9080/2.8570 金融债参考率报价 3.3980/3.3380 (完) 欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选 欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 曹巍浩; 审校 黄凯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐