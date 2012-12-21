中国经济: 取消电煤价格干预,由供需双方自主协商定价--发改委

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透北京12月21日 - 中国电煤价格并轨终于落到实处.国家发改委周五宣布,解除对电煤的临时价格干预措施,取消对合同电煤价格涨幅和市场交易电煤最高限价的有关规定,电煤由供需双方自主协商定价.
"鉴于当前电煤供需逐步趋缓,电煤价格在全国范围内基本稳定...决定从2013年1月1日起,解除对电煤的临时价格干预措施,"发改委网站刊登的新闻稿称.
发改委并要求,各省级价格主管部门要继续加强对电煤市场的监管;同时,地方各级政府不得采取行政手段不正当干预企业煤炭供销等经营活动.
此外,严禁企业之间达成价格垄断协议控制煤价;不得采取降低热值、降低煤质、以次充好等手段变相涨价;不得哄抬煤炭价格.(完) (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。