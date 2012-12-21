版本:
中国
货币新闻 | 2012年 12月 21日 星期五 17:56 BJT

中国经济: 取消电煤价格干预,由供需双方自主协商定价--发改委

路透北京12月21日 - 中国电煤价格并轨终于落到实处.国家发改委周五宣布,解除对电煤的临时价格干预措施,取消对合同电煤价格涨幅和市场交易电煤最高限价的有关规定,电煤由供需双方自主协商定价.

"鉴于当前电煤供需逐步趋缓,电煤价格在全国范围内基本稳定...决定从2013年1月1日起,解除对电煤的临时价格干预措施,"发改委网站刊登的新闻稿称.

发改委并要求,各省级价格主管部门要继续加强对电煤市场的监管;同时,地方各级政府不得采取行政手段不正当干预企业煤炭供销等经营活动.

此外,严禁企业之间达成价格垄断协议控制煤价;不得采取降低热值、降低煤质、以次充好等手段变相涨价;不得哄抬煤炭价格.(完) (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐