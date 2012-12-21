欧洲汇市: 英镑兑美元下跌,受量化宽松预期和美国财政谈判僵局拖累

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
英镑走跌,亦因受近期英国公布的一系列疲弱经济数据拖累.低于预期的12月零售销售和消费者信心数据,巩固了对英国经济第四季表现将恶化的预期.
"英镑将开始感受到数据恶化带来的压力...英国工业联盟(CBI)调查结果疲软,零售销售未能反弹,消费者信心调查逊于预期,"摩根士丹利欧洲外汇策略主管Ian Stannard说.
"英国央行在政策声明中越来越多地提及英镑,指出不乐见英镑升值."
Stannard补充称,关键焦点是财政数据,如果政府未能达到借款目标,可能会让经济前景显得更为疲软,英镑/美元预计将回落.
欧元/英镑 持平,最新报0.8136英镑.
"欧元/英镑和英镑/美元均偏下档,因美国财政磋商状况不利于风险人气..."莱斯银行集团在晨报中对客户称.(完)
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透3月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月3日(周五)走势纵览。