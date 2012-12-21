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市场报道 | 2012年 12月 21日 星期五 18:20 BJT

欧洲汇市: 英镑兑美元下跌,受量化宽松预期和美国财政谈判僵局拖累

英镑走跌,亦因受近期英国公布的一系列疲弱经济数据拖累.低于预期的12月零售销售和消费者信心数据,巩固了对英国经济第四季表现将恶化的预期.

"英镑将开始感受到数据恶化带来的压力...英国工业联盟(CBI)调查结果疲软,零售销售未能反弹,消费者信心调查逊于预期,"摩根士丹利欧洲外汇策略主管Ian Stannard说.

"英国央行在政策声明中越来越多地提及英镑,指出不乐见英镑升值."

Stannard补充称,关键焦点是财政数据,如果政府未能达到借款目标,可能会让经济前景显得更为疲软,英镑/美元预计将回落.

欧元/英镑 持平,最新报0.8136英镑.

"欧元/英镑和英镑/美元均偏下档,因美国财政磋商状况不利于风险人气..."莱斯银行集团在晨报中对客户称.(完)

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