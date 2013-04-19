敬告客户：中国信用市场综述：债市多空激荡，二季度料现反转拉锯战--PDF版本****

日本股市：触及四个月低点，美国向叙利亚发射导弹打击风险偏好

路透东京4月7日 - 日本股市日经指数周五早盘触及四个月低点，美国向叙利亚发射导弹的消息令市场风险意愿普遍受挫。 日经指数早盘收市跌0.1%至18,577.92点，早盘低点在18,517.43点，为12月7日以来最低。 该指数今日一度上涨1%，因日圆起先表现疲软并且隔夜美国股市上涨。