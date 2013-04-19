敬告客户：中国信用市场综述：债市多空激荡，二季度料现反转拉锯战--PDF版本****

日本股市：触及四个月低点，美国向叙利亚发射导弹打击风险偏好
路透东京4月7日 - 日本股市日经指数周五早盘触及四个月低点，美国向叙利亚发射导弹的消息令市场风险意愿普遍受挫。 日经指数早盘收市跌0.1%至18,577.92点，早盘低点在18,517.43点，为12月7日以来最低。 该指数今日一度上涨1%，因日圆起先表现疲软并且隔夜美国股市上涨。
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路透东京4月7日 - 日本股市日经指数周五早盘触及四个月低点，美国向叙利亚发射导弹的消息令市场风险意愿普遍受挫。 日经指数早盘收市跌0.1%至18,577.92点，早盘低点在18,517.43点，为12月7日以来最低。 该指数今日一度上涨1%，因日圆起先表现疲软并且隔夜美国股市上涨。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年2月 综合消费物价指数(CPI) -0.1 +1.3 +3.0 2017年2月 甲类消费物价指数(CPI -0.6 +0.8 +3.6 A) 2016年第四季
路透台北4月7日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周五早盘下跌。交易员指出，美国对叙利亚发射导弹，促使美国10年期公债殖利率早盘于东京盘进一步走低，引发台债空单回补，带动殖利率走低。