版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 14日 星期五 17:55 BJT

****中国信用市场综述：市场博弈央行释放流动性，去杠杆仍为上策--PDF版本****

亲爱的客户，您好： 中国信用债市场发展迅速，市场规模不断扩大，参与机构也日渐增加。路透中文每周五发出 “中国信用市场综述”，回顾一周的信用债市场运行动态及重要事件，并展望未来市场趋势。 欲浏览最近一期综述的简体版PDF，请点选：link.reuters.com/puj88t 欲浏览最近一期综述的繁体版PDF，请点选：link.reuters.com/quj88t 如果您对本文有任何意见或建议，请发邮件给 laura.yin@thomsonreuters.com

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐