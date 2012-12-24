重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

(重温稿)
以下为路透中文新闻为您整理的(12月17日-21日)当周中国金融市场摘要:
汇市:
* 人民币兑美元即期 当周连续五天上涨,累计涨幅0.21%.继上周大行购汇打
破涨停僵局后,市场逐步恢复正常交投,周间疑似干预数量大为减少.结售汇相对稍显均衡,后
半周汇价在6.23元上下窄幅震荡.预计年底前购汇逐步加强将对美元形成支撑.
公开市场操作:
* 年末渐行渐近本周资金面初现收紧,中国央行公开市场逆回购操作规模亦较前放量,最
终令本周再现净 投放,规模达到920亿元人民币,旨在满足机构对流动性的需求,维稳年前资
金面.业内人士并表示,尽管11月外汇占款意外减少,财政存款投放逐渐结束,面对春节假期或
将面临的资金面紧绷局面,但货币政策稳定基调难变,央行采用降准等手段可能性并不大,逆
回购仍是流动性供给的主要来源.
债市:
* 银行间债市当周现券收益率弱势上探.中央经济工作会议明年政策定调符合机构判断,
然经济短期复苏预期常在,且资金面受年末存款争夺战的影响波动较大,清淡交投中,现券显
弱.部分机构将视下周资金等情况,决定布局明年初或存配置型行情的力度.
票据:
* 中国票据市场转贴利率当周未改近期涨势,年底时点前各家机构忙于信贷规模调节,压
缩票据额度,以致出票压力相对重于收票压力.交易人士表示,预计下周转帖价格仍或维持上
行势头,但随着规模调整基本到位,走升空间料有限.
股市:
* 中国股市 当周累计升0.1%,为连续第三周上涨.不过,周五则有所调整,因市场
在连续急涨后面临获利回吐压力.分析人士称,虽然大盘短线仍存震荡整固要求,后续走强仍
需量能持续放大支持,但短仍可平稳上行.
期市:
* 沪铜当周连续下挫.因在此前连涨后,美国财政悬崖引发忧虑抑制升势,而且在该问题
解决前,金融市场料持续承压.与当期伦铜有涨有跌不同,沪铜本周走疲弱,主力4月期铜合约
周五收报56,780元,较上周五下跌1,150元.
黄金:
* 黄金价格当周一路下探至四个月低点附近,并录得6月以来单周最大跌幅.除年末将至
投资者离市观望原因外,美国财政危机谈判久拖不决,亦令金价承压.上海期金主力6月合约周
五收报335.92元,较上周五下跌9.51元,或2.75%.(完)
(整理 曹巍浩/康熙泽/尹嫄婷/李然/李宏薇; 审校)