重温稿-台湾货币市场: 年底将近短率仍持稳,然年底资金需求效应渐发酵

(重温稿)

* 年底资金开始略为趋紧

* 下周资金料变动较为剧烈

* 跨年短票利率区间上移

记者 詹静宜

路透台北12月21日 - 年底将近,台湾银行间短率周五表现仍持稳.交易员认为,年底资金效应逐渐发酵,拆入需求明显增温,而因目前市场短期资金偏向宽松,令隔夜拆款利率维持在既有区间,然跨年资金流动性较为难寻,致跨年短票利率主要交投区间上移.

银行交易员表示,由于跨年资金供给较少,而年底资金都在最后一周变化最多,一般预料下周资金情势变动较为剧烈,下周越靠近年底资金将越紧,年底前短率料有微幅扬升压力.

"市场钱还是有,只是大家都在找跨年的钱!"一位大型银行交易员说.

另有票券交易主管也指出,银行间月内的钱非常多,平仓没有问题,部分大行库不承作跨年拆借,令跨年拆借较为麻烦,毕竟银行端已开始为因应年底资金需求预留现金,对目前资金流动性略有影响.

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.388%,上日收报0.386%.今日区间在0.295-0.44%,上日亦同.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.45%,同于上日.

**短票利率区间走扬**

短票市场方面,票券商交易员表示,年底资金效应开始发酵,今天起市场资金流动性略有比较紧,银行端操作转趋保守,银行端开出的跨年短票利率略往上提,令跨年短票利率区间往上挪移.

今天短票交投九成以上为跨年短票,利率区间略较上日走扬,主要交投区间升至0.77%-0.78%;月内短票利率主要交投为0.65%,与上日同.

台湾央行周五公布,今日共发行2,924亿台币存单,若相较存单到期金额2,951.5亿,存单发行余额减27.5亿. 本周六存单到期金额为411.5亿.

拆款中心资料 显示,周五超额准备为171亿台币;累计超额准备为负1,346亿台币,加计前期1%的超额准备为107亿台币.

**公债RP利率大致持稳**

公债10天期附买回(RP)利率周五大致持稳.时序逐步迈向年底,投信不免面临被客户赎回的压力,但市场资金相当充裕,在调度不成问题下,对利率没有影响.

交易商表示,虽有部分投信被赎回,但也有投信还在找券,只能说客户的资金状况多缺不一.预料在央行适度宽松的货币政策未变下,年底的例行性需求关卡可顺利度过.

"紧缩的感觉还没开始,应该要到最后一天才会有."一证券商交易员说.

另一证券商交易员则表示,以目前资金宽松的状况预估,预料新历年后RP利率会有进一步下调的机会.