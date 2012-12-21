更新版 1-《中国企业债发行日程表》--12月21日

中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
(新增一则) (欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ======================================================================================== *保定国家高新区 8 7 7.33% AA 12/24-12/28 中航证券 发展有限公司 (第3-7年每年末偿还20%本金) ======================================================================================== 愉悦家纺 3 6 7.15% AA- 12/20-12/24 齐鲁证券 有限公司 (附第4年末发行人上调票面利率及投资者回售选择权;山东滨州印染集团提供担保) ======================================================================================== 诸暨城建 16 7 6.92% AA 12/19-12/25 光大证券 投资发展公司 (第3-7年每年末偿还20%本金) ======================================================================================== 宁波交通投资公司 8 10 前七年6.40% AA+ 12/21-12/25 国开证券 (附第7年末发行人上调票面利率及投资者回售选择权) ======================================================================================== 上海金山城建 9 7 6.60% AA 12/21-12/25 一创摩根 投资公司 (第3-7年每年末偿还20%本金) 中银国际 ======================================================================================== 马鞍山开发区 8 7 7.10% AA- 12/20-12/26 光大证券 建设投资公司 (第3-7年每年末偿还20%本金;马鞍山市城市发展投资集团提供担保) ======================================================================================== 邯郸城建公司 20 7 7.05% AA 12/24-12/26 德邦证券 (第3-7年每年末偿还20%本金) ======================================================================================== 巢湖城建公司 12 7 7.00% AA- 12/24-12/28 华林证券 (第3-7年每年末偿还20%本金;以自有国有土地使用权做担保) ======================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ======================================================================================== 无 ======================================================================================== 注:*表示新增.(完) (整理 曹巍浩; 审校)
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
* 美国经济第四季成长放缓，与初值一致 * 美联储官员讲话刺激3月加息预期 * 特朗普0200 GMT的讲话受到众人关注 路透东京3月1日 - 美元周三微涨，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员连番讲话提升了3月可能加息的预期，众人翘首以待美国总统特朗普即将发表的讲话。 美元兑日圆 涨0.3%至113.16日圆，欧元兑美元 跌0.1%至1.0565美元。 美元指数 最新上涨0.1%至101.48。 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国有线电视新闻网(CNN)表示，特朗普当选美国总统以及共和党掌控国会后，收紧货币政策“变得更为紧迫”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，由于经济处于充分就业，通胀上升，3月会议很可能讨论升息。 货币市场期货行情现显示，3月升息机率约为70%，周初时为约30%或更低。 美联储官员的讲话显示出对通胀上升的担心，因特朗普承诺将推出大规模刺激举措，即