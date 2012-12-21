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亚洲 | 2012年 12月 21日 星期五 18:37 BJT

更新版 1-《中国企业债发行日程表》--12月21日

(新增一则)
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体       拟发规模   期限(年)  年利率      主体评级    发行时间      主承销商
               (亿元人民币)   
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*保定国家高新区     8         7      7.33%      AA      12/24-12/28   中航证券
发展有限公司     (第3-7年每年末偿还20%本金)                              
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愉悦家纺           3         6      7.15%      AA-     12/20-12/24   齐鲁证券
有限公司        (附第4年末发行人上调票面利率及投资者回售选择权;山东滨州印染集团提供担保)
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诸暨城建          16         7      6.92%      AA      12/19-12/25   光大证券
投资发展公司      (第3-7年每年末偿还20%本金)
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宁波交通投资公司    8        10   前七年6.40%    AA+      12/21-12/25   国开证券
               (附第7年末发行人上调票面利率及投资者回售选择权)
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上海金山城建        9         7      6.60%      AA      12/21-12/25   一创摩根
投资公司        (第3-7年每年末偿还20%本金)                              中银国际
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马鞍山开发区       8         7       7.10%     AA-      12/20-12/26   光大证券
建设投资公司  (第3-7年每年末偿还20%本金;马鞍山市城市发展投资集团提供担保)
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邯郸城建公司       20         7      7.05%      AA      12/24-12/26   德邦证券
               (第3-7年每年末偿还20%本金)                              
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巢湖城建公司       12         7      7.00%      AA-     12/24-12/28   华林证券
               (第3-7年每年末偿还20%本金;以自有国有土地使用权做担保)                            
  
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限(年)   年利率       债项评级    发行时间     主承销商
               (亿元人民币)
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 无
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注:*表示新增.(完)
    

 (整理 曹巍浩; 审校)

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