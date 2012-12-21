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亚洲 | 2012年 12月 21日 星期五 18:49 BJT

日本个股: 防卫省称三菱电机对其多收3.76亿美元费用

路透东京12月21日 - 日本防卫省称,三菱电机 在过去11年内对其多收取317亿日圆(3.756亿美元)设备和服务费.三菱电机是日本第二大军事承包商.

防卫省于1月停止与三菱电机的所有业务往来,此前三菱承认对2009年政府采购地对空导弹等国防项目,以及与航天项目相关机构多收费用,其中包括日本宇宙航空研究开发机构(JAXA).

JAXA周五表示,从1994年起,三菱电机对其累计多收费用62亿日圆.该机构表示,将命令三菱电机归还所有多收费用,并另行罚款.

防卫省还称,住友重机械 亦对其多收24亿日圆费用.(完) (编译 白云; 审校 王丽鑫)

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