欧洲已公布经济指标--2012/12/21

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第三季 +0.9 f -0.4 f 持平 f 德国 第三季 +0.2 @-f +0.3 @-f +0.4 u-f 法国 第三季 +0.2 p -0.1 r +0.2 p 意大利 第三季 -0.2 f -0.7 f -2.4 f 消费者物价指数(CPI) 英国 11月 +0.2 +0.5 +2.7 德国 11月 -0.1 f 持平 f +1.9 f 法国(HICP) 11月 -0.2 +0.2 +1.6 意大利(HICP) 11月 -0.3 f +0.3 f +2.6 f 生产者物价指数(PPI) 英国 11月 -0.2 +0.2 r +2.2 德国 11月 -0.1 持平 +1.4 法国 10月 +0.5 +0.4 r +2.9 意大利 10月 -0.3 -0.1 +2.3 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 11月 4.8 4.8 德国 11月 6.9 @ 6.9 @-r 法国 第二季 10.2 @ 10 @-r 意大利 10月 11.1 @ 10.8 @-r 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透3月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月3日(周五)走势纵览。