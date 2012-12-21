中国证券: 允许上市公司闲置募集资金购买国债和理财产品--证监会

中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透北京12月21日 - 中国证监会周五发布监管指引,规范上市公司募集资金的管理和使用.其中一个重要变化是允许使用闲置募集资金购买安全性高、流行性好的投资产品,譬如固定收益类的国债、银行理财产品以及其它投资产品等.
而为了保证资金安全,证监会网站公布的新闻稿要求,投资产品的发行主体应提供保本承诺,不得影响募集资金投资计划正常进行,投资产品不得质押、专用结算账户不得用于其它用途等规定.
此外,监管指引将闲置募集资金暂时补充流动资金从目前的6个月期限延长至12个月;将超募资金每12个月内永久补充流动资金和归还银行贷款的比例由目前的20%提高到30%,并从目前仅适用于创业板上市公司统一为适用于所有上市公司.
"仅就创业板公司而言,此举将使每年超募资金永久补充流动资金的额度增加115亿元左右,"新闻稿称.
自2011年10月郭树清出任证监会主席,开启中国资本市场改革的新航程.在此后一年多时间里,证监会已经推出多项"新政"规范证券市场,涉及上市公司退市制度和分红政策等等.
证监会同时并要求,使用闲置募集资金购买理财产品应当经董事会审议通过,并在通过后两个交易日内公开披露相关信息.
其它的变化还包括,统一了董事会全面核查募投项目进展情况和出具相关专项报告的时间要求.目前上交所要求每半年一次,深交所要求一年一次,监管指引统一要求为每半年一次.(完)
欲览证监会新闻稿,请点击链接(here) (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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