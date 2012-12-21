企业并购: 纽约-泛欧交易所和洲际交易所交易设定终止费

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透12月21日 - 洲际交易所(ICE) :
* 纽约-泛欧交易所集团 合并交易终止费用定为3亿美元--美国证券交易委员会(SEC)文件
* 若在没有更优出价的情况下,一方修改建议,则该方须支付4.5亿美元
* 若不能得到要求的反垄断许可,或监管部门批准,ICE将支付纽约-泛欧交易所7.5亿美元(完) (编译 王丽鑫; 审校 田建华)
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。