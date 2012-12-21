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货币新闻 | 2012年 12月 21日 星期五 19:38 BJT

企业并购: 纽约-泛欧交易所和洲际交易所交易设定终止费

路透12月21日 - 洲际交易所(ICE) :

* 纽约-泛欧交易所集团 合并交易终止费用定为3亿美元--美国证券交易委员会(SEC)文件

* 若在没有更优出价的情况下,一方修改建议,则该方须支付4.5亿美元

* 若不能得到要求的反垄断许可,或监管部门批准,ICE将支付纽约-泛欧交易所7.5亿美元(完) (编译 王丽鑫; 审校 田建华)

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