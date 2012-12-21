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货币新闻 | 2012年 12月 21日 星期五 21:27 BJT

意大利政经:总理蒙堤预计在周五晚些时候辞职--消息

路透罗马12月21日 - 政界和政府消息人士称,意大利总理蒙堤预计在周五晚些时候国会批准2013年预算后,向意大利总统纳波利塔诺(Giorgio Napolitano)提交辞呈.

周日其将出席新闻发布会,预计会表示是否参与2月24日的选举.(完) (编译 王丽鑫; 审校 田建华)

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