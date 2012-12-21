表格: 美国11月耐久财订单较前月增长0.7%,10月上修为成长1.1%

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比):
11月 10月 9月
总体新订单 0.7 1.1 9.1
扣除运输 1.6 1.9 1.7
扣除国防 0.8 1.3 8.5
电脑/电子产品 0.1 2.2 -0.5
运输设备 -1.1 -0.6 29.7
资本财 -2.6 1.5 24.2
非国防资本财 -2.8 2.8 22.8
扣除飞机的
非国防资本财 2.7 3.2 -0.5(完)
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