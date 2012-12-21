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货币新闻 | 2012年 12月 21日 星期五 21:53 BJT

表格: 美国11月耐久财订单较前月增长0.7%,10月上修为成长1.1%

以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比):

11月 10月 9月

总体新订单 0.7 1.1 9.1

扣除运输 1.6 1.9 1.7

扣除国防 0.8 1.3 8.5

电脑/电子产品 0.1 2.2 -0.5

运输设备 -1.1 -0.6 29.7

资本财 -2.6 1.5 24.2

非国防资本财 -2.8 2.8 22.8

扣除飞机的

非国防资本财 2.7 3.2 -0.5(完)

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