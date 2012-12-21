版本:
中国
货币新闻 | 2012年 12月 21日 星期五 21:45 BJT

表格: 加拿大10月GDP较前月增长0.1%,符合预估

路透12月21日 - 加拿大统计局周五称,加拿大10月国内生产总值(GDP)较前月增长0.1%,路透调查预估为成长0.1%.

10月较前月(%) 9月(修正值) 9月(前值) 10月较上年同期(%)

所有行业 +0.1 0.0 0.0 +1.1

商品 0.0 -0.3 -0.2 -0.1

服务 +0.1 +0.1 0.0 +1.7

注:所有数据均经季节性调整.(完)

浏览加拿大数据相关新闻,请点选 ECI-CA-CMN;其他经济面新闻请点选 ECI|MCE-CMN

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选 CFACT-ECI (编译 王丽鑫; 审校 田建华)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐