表格: 加拿大10月GDP较前月增长0.1%,符合预估

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透12月21日 - 加拿大统计局周五称,加拿大10月国内生产总值(GDP)较前月增长0.1%,路透调查预估为成长0.1%.
10月较前月(%) 9月(修正值) 9月(前值) 10月较上年同期(%)
所有行业 +0.1 0.0 0.0 +1.1
商品 0.0 -0.3 -0.2 -0.1
服务 +0.1 +0.1 0.0 +1.7
注:所有数据均经季节性调整.(完)
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路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。