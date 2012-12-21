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货币新闻 | 2012年 12月 21日 星期五 21:56 BJT

表格: 加拿大11月CPI较前月下降0.2,较上年同期上升0.8%

路透12月21日 - 加拿大统计局周五公布:

* 加拿大11月消费者物价指数(CPI)较前月下降0.2%(10月为上升0.2),较上年同期上升0.8%

* 加拿大11月核心CPI较前月持平持,较上年同期上升1.2%

较上月(%) 较上年同期(%)

11月 10月 11月 10月

整体CPI -0.2 +0.2 +0.8 +1.2

加拿大央行核心CPI 0.0 +0.3 +1.2 +1.3

经季节调整 -0.2 +0.2 -- -- (完)

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