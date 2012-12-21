表格: 加拿大11月CPI较前月下降0.2,较上年同期上升0.8%

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透12月21日 - 加拿大统计局周五公布:
* 加拿大11月消费者物价指数(CPI)较前月下降0.2%(10月为上升0.2),较上年同期上升0.8%
* 加拿大11月核心CPI较前月持平持,较上年同期上升1.2%
较上月(%) 较上年同期(%)
11月 10月 11月 10月
整体CPI -0.2 +0.2 +0.8 +1.2
加拿大央行核心CPI 0.0 +0.3 +1.2 +1.3
经季节调整 -0.2 +0.2 -- -- (完)
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路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。