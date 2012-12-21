表格: 美国11月个人所得增长0.6,创2月以来最大涨幅

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透12月21日 - 美国商务部周五公布:
* 美国11月个人所得较前月增加0.6%(预估为增加0.3%)
* 美国11月个人消费支出(PCE)物价指数较前月下降0.2%
* 美国11月PCE物价指数较上年同期上升1.4%
* 美国11月核心PCE物价指数较前月持平(预估为上升0.1%)
* 美国11月核心PCE物价指数较上年同期上升1.5%
* 美国11月个人支出较前月增加0.4%(预估为增加0.3%)
* 美国11月个人所得增长0.6%,创2月以来最大涨幅
以下为具体数据:
个人所得及支出数据(除特别说明外,均为经季节调整后较前月百分比变动)
未经通胀调整:
11月 10月 9月 8月
个人所得 0.6 0.1 0.4 0.1
个人支出 0.4 -0.1 0.8 0.3
储蓄率(%) 3.6 3.4 3.3 3.6
经通胀调整:
个人支出 0.6 -0.2 0.5 持平
个人消费支出(PCE)物价指数(%,经通胀调整)
11月 10月 9月 8月
较前月变动:
PCE物价指数 -0.2 0.1 0.3 0.4
核心PCE物价指数 持平 0.1 持平 持平
较上年同期变动:
PCE物价指数 1.4 1.7 1.6 1.4
核心PCE物价指数 1.5 1.6 1.5 1.5 (完)
(编译 田建华; 审校 王丽鑫)
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。