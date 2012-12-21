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货币新闻 | 2012年 12月 21日 星期五 21:51 BJT

表格: 美国11月个人所得增长0.6,创2月以来最大涨幅

路透12月21日 - 美国商务部周五公布:

* 美国11月个人所得较前月增加0.6%(预估为增加0.3%)

* 美国11月个人消费支出(PCE)物价指数较前月下降0.2%

* 美国11月PCE物价指数较上年同期上升1.4%

* 美国11月核心PCE物价指数较前月持平(预估为上升0.1%)

* 美国11月核心PCE物价指数较上年同期上升1.5%

* 美国11月个人支出较前月增加0.4%(预估为增加0.3%)

* 美国11月个人所得增长0.6%,创2月以来最大涨幅

以下为具体数据:

个人所得及支出数据(除特别说明外,均为经季节调整后较前月百分比变动)

未经通胀调整:

11月 10月 9月 8月

个人所得 0.6 0.1 0.4 0.1

个人支出 0.4 -0.1 0.8 0.3

储蓄率(%) 3.6 3.4 3.3 3.6

经通胀调整:

个人支出 0.6 -0.2 0.5 持平

个人消费支出(PCE)物价指数(%,经通胀调整)

11月 10月 9月 8月

较前月变动:

PCE物价指数 -0.2 0.1 0.3 0.4

核心PCE物价指数 持平 0.1 持平 持平

较上年同期变动:

PCE物价指数 1.4 1.7 1.6 1.4

核心PCE物价指数 1.5 1.6 1.5 1.5 (完)

(编译 田建华; 审校 王丽鑫)

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