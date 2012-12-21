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货币新闻 | 2012年 12月 21日 星期五 23:00 BJT

表格:汤森路透/密西根大学美国12月消费者信心指数终值为72.9,低于预估

路透纽约12月21日 -

* 汤森路透/密西根大学美国12月消费者信心指数终值为72.9(路透调查预估为74.7),初值为74.5

* 汤森路透/密西根大学美国12月消费者现况指数终值为87.0(预估为89.5),初值为89.9

* 汤森路透/密西根大学美国12月消费者预期指数终值为63.8(预估为64.0),初值为64.6

汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示: 以下为详细数据:

12月终值 12月初值 11月 10月 9月 8月 7月 信心指数 72.9 74.5 82.7 82.6 78.3 74.3 72.3 现况指数 87.0 89.9 90.7 88.1 85.7 88.7 82.7 预期指数 63.8 64.6 77.6 79.0 73.5 65.1 65.6 一年通胀预期 3.2 3.3 3.1 3.1 3.3 3.6 3.0 五年通胀预期 2.9 2.9 2.8 2.7 2.8 3.0 2.7(完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选 (编译 母红; 审校 李军)

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