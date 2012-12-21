表格:汤森路透/密西根大学美国12月消费者信心指数终值为72.9,低于预估

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透纽约12月21日 -
* 汤森路透/密西根大学美国12月消费者信心指数终值为72.9(路透调查预估为74.7),初值为74.5
* 汤森路透/密西根大学美国12月消费者现况指数终值为87.0(预估为89.5),初值为89.9
* 汤森路透/密西根大学美国12月消费者预期指数终值为63.8(预估为64.0),初值为64.6
汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示: 以下为详细数据:
12月终值 12月初值 11月 10月 9月 8月 7月 信心指数 72.9 74.5 82.7 82.6 78.3 74.3 72.3 现况指数 87.0 89.9 90.7 88.1 85.7 88.7 82.7 预期指数 63.8 64.6 77.6 79.0 73.5 65.1 65.6 一年通胀预期 3.2 3.3 3.1 3.1 3.3 3.6 3.0 五年通胀预期 2.9 2.9 2.8 2.7 2.8 3.0 2.7(完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选 (编译 母红; 审校 李军)
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路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。