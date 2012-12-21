版本:
中国
市场报道 | 2012年 12月 21日 星期五 23:01 BJT

美国热股:RIM重跌,因其营收模式修整计划令服务业务利润承压

路透12月21日 - 黑莓手机生产商Research In Motion 周四晚些时候公布,用户数量首次下降,而且制定了改革黑莓手机服务收费方式的计划.分析师称,这一调整服营收务模式的计划将给RIM高利润率的服务业务带来压力.服务业务占RIM营收的约三分之一.

周五盘初RIM股价重跌17.068%,报11.71美元.(完)

(编译 兰秀娟; 审校 母红)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐