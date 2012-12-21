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市场报道 | 2012年 12月 21日 星期五 23:21 BJT

美国热股:Ameristar窜涨,因Pinnacle欲将其收购

路透12月21日 - 赌场运营商Pinnacle Entertainment 将以约8.69亿美元的价格收购同业Ameristar Casinos,以此来主要拓展在美国中西部及南部的业务.Pinnacle称,将每股支付26.50美元的现金,较Ameristar Casinos周四收盘价溢价20%.

周五盘初Ameristar Casinos股价窜涨20.0725%,报26.5美元.(完)

(编译 兰秀娟; 审校 母红)

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