美国热股:Ameristar窜涨,因Pinnacle欲将其收购

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透12月21日 - 赌场运营商Pinnacle Entertainment 将以约8.69亿美元的价格收购同业Ameristar Casinos,以此来主要拓展在美国中西部及南部的业务.Pinnacle称,将每股支付26.50美元的现金,较Ameristar Casinos周四收盘价溢价20%.
周五盘初Ameristar Casinos股价窜涨20.0725%,报26.5美元.(完)
(编译 兰秀娟; 审校 母红)
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透3月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月3日(周五)走势纵览。