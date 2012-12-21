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亚洲 | 2012年 12月 22日 星期六 05:03 BJT

(重发)-金属期市:期铜上日急跌后回升,美国预算谈判忧虑仍存

(重发以更新纽约市场报价)
    * 成交量低迷,因为年底假期季临近
    * 美国预算案谈判引发不确定性
    * 美国消费者支出增幅创三年来最大

    路透伦敦12月21日 - 期铜价格周五上涨,从上日的大幅下跌中反弹,
不过投资者仍紧张于美国将无法避免财政危机.这一危机可能会把该国推
入衰退的境地.
    
    然而,成交量清淡,因为临近年底假期季.
    
    近几周来,投资者一直密切关注白宫和共和党议员就避免"财政悬崖"
的谈判.
    
    事态的最新进展是,美国众议院议长贝纳(John Boehner)提出的避免
财政悬崖的提案未能获得其所属党派的支持,这给谈判蒙上了新的不确定
性.
    
    "相对来说,可能不久就会有解决方案出台...但最新的情势发展仍不
确定,你可能会看到市场紧张情绪加剧,我预计这将利空工业金属,"Capita
l Economics分析师Ross Strachan称.
    
    伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报每吨7,831.5美元,周四
收盘价为7,772美元,当时盘中曾触及三周低位7,735美元.
    
    纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜 收涨3.05美分,报每磅3.
555美元.
    
    从11月中到12月12日期间,铜价累计上涨近8%,触及近两个月高位,但
这股涨势已开始消退,因为年底前交易商已在削减风险部位且轧平仓位.今
年迄今,铜价累计上涨2.4%.
    
    尽管面临财政悬崖这一问题,但美国经济11月仍意外展现出了坚韧迹
象,消费者支出增幅创三年来最大,而且一项衡量企业投资的指标跳涨.
    
    展望2013年,Strachan称,投资者可能会关注于中国需求的前景.今年
中国的需求仍疲弱.
    
    Strachan称,"中国经济已有所复苏,但势头弱于许多人的预期.我们认
为,由于库存高企,中国(对铜的)需求将比人们所预料的疲弱许多."
    
    全球最大的铜消费国--中国在保税仓库的库存已然高企,因为国内需
求疲弱.这可能会挫伤该国未来几个月的进口热情.
    
    11月中国进口了25.0666万吨精炼铜,较上年同期下降27%.
    
    期铝 收报2,082美元,周四最后买价为2,060美元.该合约恐将
录得逾两个月的最大周度跌幅.
    
    期锌 收盘时未成交,最后买价为2,082美元,周四收盘价为每吨
2,071美元.期铅 收盘价为2,307美元,周四收报2,325美元.
    
    最新数据显示,由LME监控的铅库存继续着11月末开始的下降之势.本
月库存下滑9%,或31,725吨,至33.055万吨.
    
    期镍 收报每吨17,350美元.期锡 报23,225美元,上日收
报每吨23,345美元.
    
    以下为1718GMT基本金属主力合约报价: 
                                                2011年      年初
迄今 
                最新报价        变动     涨跌%     收市价       
涨跌%  
  --------------------------------------------------------------
-----
  COMEX期铜       355.50        3.00     +0.85     344.75      3
.12
  LME期铝        2085.25        0.25     +0.01    2020.00      3
.23
  LME期铜        7836.25       64.25     +0.83    7600.00      3
.11
  LME期铅        2302.50      -22.50     -0.97    2034.00     13
.20
  LME期镍       17388.00     -187.00     -1.06   18650.00     -6
.77
  LME期锡       23215.00     -285.00     -1.21   19200.00     20
.91
  LME期锌        2077.50        6.50     +0.31    1845.00     12
.60 
  上海期铝       15260.00       10.00     +0.07   15845.00     -
3.69
  上海期铜       56740.00     -130.00     -0.23   55360.00      
2.49
  上海期锌       15385.00       10.00     +0.07   14795.00      
3.99
 ---------------------------------------------------------------
----  
  注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合
约为人民币/吨.(完)

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