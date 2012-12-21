(重发)-金属期市:期铜上日急跌后回升,美国预算谈判忧虑仍存

(重发以更新纽约市场报价) * 成交量低迷,因为年底假期季临近 * 美国预算案谈判引发不确定性 * 美国消费者支出增幅创三年来最大 路透伦敦12月21日 - 期铜价格周五上涨,从上日的大幅下跌中反弹, 不过投资者仍紧张于美国将无法避免财政危机.这一危机可能会把该国推 入衰退的境地. 然而,成交量清淡,因为临近年底假期季. 近几周来,投资者一直密切关注白宫和共和党议员就避免"财政悬崖" 的谈判. 事态的最新进展是,美国众议院议长贝纳(John Boehner)提出的避免 财政悬崖的提案未能获得其所属党派的支持,这给谈判蒙上了新的不确定 性. "相对来说,可能不久就会有解决方案出台...但最新的情势发展仍不 确定,你可能会看到市场紧张情绪加剧,我预计这将利空工业金属,"Capita l Economics分析师Ross Strachan称. 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报每吨7,831.5美元,周四 收盘价为7,772美元,当时盘中曾触及三周低位7,735美元. 纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜 收涨3.05美分,报每磅3. 555美元. 从11月中到12月12日期间,铜价累计上涨近8%,触及近两个月高位,但 这股涨势已开始消退,因为年底前交易商已在削减风险部位且轧平仓位.今 年迄今,铜价累计上涨2.4%. 尽管面临财政悬崖这一问题,但美国经济11月仍意外展现出了坚韧迹 象,消费者支出增幅创三年来最大,而且一项衡量企业投资的指标跳涨. 展望2013年,Strachan称,投资者可能会关注于中国需求的前景.今年 中国的需求仍疲弱. Strachan称,"中国经济已有所复苏,但势头弱于许多人的预期.我们认 为,由于库存高企,中国(对铜的)需求将比人们所预料的疲弱许多." 全球最大的铜消费国--中国在保税仓库的库存已然高企,因为国内需 求疲弱.这可能会挫伤该国未来几个月的进口热情. 11月中国进口了25.0666万吨精炼铜,较上年同期下降27%. 期铝 收报2,082美元,周四最后买价为2,060美元.该合约恐将 录得逾两个月的最大周度跌幅. 期锌 收盘时未成交,最后买价为2,082美元,周四收盘价为每吨 2,071美元.期铅 收盘价为2,307美元,周四收报2,325美元. 最新数据显示,由LME监控的铅库存继续着11月末开始的下降之势.本 月库存下滑9%,或31,725吨,至33.055万吨. 期镍 收报每吨17,350美元.期锡 报23,225美元,上日收 报每吨23,345美元. 以下为1718GMT基本金属主力合约报价: 2011年 年初 迄今 最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% -------------------------------------------------------------- ----- COMEX期铜 355.50 3.00 +0.85 344.75 3 .12 LME期铝 2085.25 0.25 +0.01 2020.00 3 .23 LME期铜 7836.25 64.25 +0.83 7600.00 3 .11 LME期铅 2302.50 -22.50 -0.97 2034.00 13 .20 LME期镍 17388.00 -187.00 -1.06 18650.00 -6 .77 LME期锡 23215.00 -285.00 -1.21 19200.00 20 .91 LME期锌 2077.50 6.50 +0.31 1845.00 12 .60 上海期铝 15260.00 10.00 +0.07 15845.00 - 3.69 上海期铜 56740.00 -130.00 -0.23 55360.00 2.49 上海期锌 15385.00 10.00 +0.07 14795.00 3.99 --------------------------------------------------------------- ---- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合 约为人民币/吨.(完)