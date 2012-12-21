美国股市:道琼工业指数下跌0.91%,Nasdaq指数下滑0.96%

路透纽约12月21日 - 美国股市周五收低,共和党提出的一项避免"财政悬崖"的计划周四晚间未能获得足够 多的支持,这打压了在2013年前达成协议的期望. 根据初步收盘数据,道琼工业指数 下跌120.88点,或0.91%,至13,190.84点.标准普尔500指数 跌13.54点,或0.94%,至1,430.15点,Nasdaq指数 下滑29.38点,或0.96%,至3,021.01点. 本周道琼工业指数累计上涨0.4%,标普500指数累计涨1.2%,Nasdaq指数累计涨1.7%.Nasdaq指数和标普500 指数均录得过去四周来的最佳周度表现.(完)