美国股市:道琼工业指数下跌0.91%,Nasdaq指数下滑0.96%

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透纽约12月21日 - 美国股市周五收低,共和党提出的一项避免"财政悬崖"的计划周四晚间未能获得足够 多的支持,这打压了在2013年前达成协议的期望. 根据初步收盘数据,道琼工业指数 下跌120.88点,或0.91%,至13,190.84点.标准普尔500指数 跌13.54点,或0.94%,至1,430.15点,Nasdaq指数 下滑29.38点,或0.96%,至3,021.01点. 本周道琼工业指数累计上涨0.4%,标普500指数累计涨1.2%,Nasdaq指数累计涨1.7%.Nasdaq指数和标普500 指数均录得过去四周来的最佳周度表现.(完)
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透3月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月3日(周五)走势纵览。