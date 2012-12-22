《台湾报摘》--工商时报12月22日

* 头版头条:

--美国财政悬崖危机已至末日警戒,朝野间的协商却再陷僵局,而且看不到丝毫能够避开坠崖的希望,市场悲观气氛弥漫,全球股市周五下跌,美股更是上演末世行情,跌势惨重.

* 其他:

--永丰金控 董事长何寿川昨日公开肯定金管会推动T股挂牌的规画,并呼吁在香港点心债火红的同时,台湾也应尽快开放人民币计价的"宝岛债",活络资本市场.他认为,台湾有成为离岸人民币中心的条件,但关键是开放的程度能有多大.

--经济部昨日宣布,今年对外招商业绩达标,百亿美元可期.明年上看105亿美元,成长5%,由于消费与观光市场潜力可观,全球排名Top10的西班牙餐厅Mugaritz与Arzak已规划来台展店.

--政府正全力推动台商鲑鱼返乡,不过,大陆台商认为,政府必须在财税与相关法令等配套措施上更完备,尤其是台商将资金汇回要课20%的境外所得税,以及台商在大陆聘请的干部来台工作有诸多限制,均不利台商返台投资.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.