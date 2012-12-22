《台湾报摘》--工商时报12月22日

全球金市：金价走高，因美元回吐涨幅
美国1月零售销售增幅超过预期，消费者价格录得近四年最大升幅，从而令美国联邦储备理事会(美联储/FED)下月升息的预期升温。
* 头版头条:
--美国财政悬崖危机已至末日警戒,朝野间的协商却再陷僵局,而且看不到丝毫能够避开坠崖的希望,市场悲观气氛弥漫,全球股市周五下跌,美股更是上演末世行情,跌势惨重.
* 其他:
--永丰金控 董事长何寿川昨日公开肯定金管会推动T股挂牌的规画,并呼吁在香港点心债火红的同时,台湾也应尽快开放人民币计价的"宝岛债",活络资本市场.他认为,台湾有成为离岸人民币中心的条件,但关键是开放的程度能有多大.
--经济部昨日宣布,今年对外招商业绩达标,百亿美元可期.明年上看105亿美元,成长5%,由于消费与观光市场潜力可观,全球排名Top10的西班牙餐厅Mugaritz与Arzak已规划来台展店.
--政府正全力推动台商鲑鱼返乡,不过,大陆台商认为,政府必须在财税与相关法令等配套措施上更完备,尤其是台商将资金汇回要课20%的境外所得税,以及台商在大陆聘请的干部来台工作有诸多限制,均不利台商返台投资.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
美国1月零售销售增幅超过预期，消费者价格录得近四年最大升幅，从而令美国联邦储备理事会(美联储/FED)下月升息的预期升温。
路透上海2月16日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日微跌0.16%至94.1；SDR篮子指数微跌至95.99，BIS篮子指数微跌至95.4。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.77%，SDR篮子指数升0.51%，BIS指数跌0.88% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8629 3 欧元 7.2784 -166 日圆 6.0105 -85 港元 0.8843 2.1 英镑
0102GMT * 1.1600下方买家进场构成支撑 * 欧元/美元在美国市场收高，下行动能减弱 * 升至上日高位1.0609上方的话，将结束连续八日的日高连降局面 * 昨日触及1.0521后出现的空头回补增强 * 可能向1.0660附近的10日均线小幅修正(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)