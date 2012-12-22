版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 22日 星期六 08:42 BJT

《台湾报摘》--经济日报12月22日

* 头版头条:

--台塑四宝旗下台化 昨日宣布,将出售19万张台塑化 股票,洽特定人接手;以台塑化昨天收盘价86.2台币估计,交易金额将达164亿台币,最慢明年第二季底前完成.台塑集团对此仅强调,不会由台塑集团成员接手持股,但投资者尚未确定.

* 其他:

--味全 明年抢占大陆内需市场,计划在杭州扩厂,在北京、广州增设生产基地,预计在扩厂效益与销售成长双引擎推动下,明年大陆营收可望成长五成,挑战百亿台币大关,2015年味全大陆营收规模将会超过台湾.

--经济部工业局昨日再度举行台商回台投资审查会,通过三家厂商投资案.虽然官方不愿透露投资厂商名称,惟市场点名,封测大厂日月光 为递案厂商之一,投资金额应超过500亿台币.

--根据人力仲介业者调查,有22.4%企业明年不加薪,包含企业不仅不调整薪水,甚至部分人员还会被减薪,以及有无薪假的压力,可能造成实质减薪等.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐