《台湾报摘》--经济日报12月22日

全球金市：金价走高，因美元回吐涨幅
美国1月零售销售增幅超过预期，消费者价格录得近四年最大升幅，从而令美国联邦储备理事会(美联储/FED)下月升息的预期升温。
* 头版头条:
--台塑四宝旗下台化 昨日宣布,将出售19万张台塑化 股票,洽特定人接手;以台塑化昨天收盘价86.2台币估计,交易金额将达164亿台币,最慢明年第二季底前完成.台塑集团对此仅强调,不会由台塑集团成员接手持股,但投资者尚未确定.
* 其他:
--味全 明年抢占大陆内需市场,计划在杭州扩厂,在北京、广州增设生产基地,预计在扩厂效益与销售成长双引擎推动下,明年大陆营收可望成长五成,挑战百亿台币大关,2015年味全大陆营收规模将会超过台湾.
--经济部工业局昨日再度举行台商回台投资审查会,通过三家厂商投资案.虽然官方不愿透露投资厂商名称,惟市场点名,封测大厂日月光 为递案厂商之一,投资金额应超过500亿台币.
--根据人力仲介业者调查,有22.4%企业明年不加薪,包含企业不仅不调整薪水,甚至部分人员还会被减薪,以及有无薪假的压力,可能造成实质减薪等.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校)
美国1月零售销售增幅超过预期，消费者价格录得近四年最大升幅，从而令美国联邦储备理事会(美联储/FED)下月升息的预期升温。
路透上海2月16日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日微跌0.16%至94.1；SDR篮子指数微跌至95.99，BIS篮子指数微跌至95.4。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.77%，SDR篮子指数升0.51%，BIS指数跌0.88% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8629 3 欧元 7.2784 -166 日圆 6.0105 -85 港元 0.8843 2.1 英镑
0102GMT * 1.1600下方买家进场构成支撑 * 欧元/美元在美国市场收高，下行动能减弱 * 升至上日高位1.0609上方的话，将结束连续八日的日高连降局面 * 昨日触及1.0521后出现的空头回补增强 * 可能向1.0660附近的10日均线小幅修正(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)