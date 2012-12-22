《台湾重要政经日程》--12月22日-2013年10月10日

全球金市：金价走高，因美元回吐涨幅
美国1月零售销售增幅超过预期，消费者价格录得近四年最大升幅，从而令美国联邦储备理事会(美联储/FED)下月升息的预期升温。
==================今日重要政经消息=====================
12/22(六) --金融市场因应开国纪念日调整休假补交易一日,金融市场开市. --09:00 九二共识20周年论坛. --14:00 财政部公布2013年发债计画.
==================近期重要政经消息======================
12/24(一) --16:00 经济部公布11月工业生产指数年增率,上月初值为年增4.56%.
12/25(二) *--10:00 台经院举行景气动向记者会. --16:10 台湾央行公布11月M2货币总计数年变动率.
12/31(一) --金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日. 2013年 1/1(二) --金融市场休市一日.
1/4(五) --16:10 央行公布12月底外汇存底,上月为4,009.56亿美元的历史高位.
1/7(一) *--宏达电 公布第四季业绩. --08:30 主计总处公布12月消费者物价指数(CPI),上月为年增1.59%. --16:00 财政部公布12月海关出口和进口数据,11月分别较上年同期成长0.9%及0.1%.
1/21(一) --16:00 经济部公布12月外销订单,上月年增11.1%.
1/22(二) *--08:30 主计总处公布12月季调后失业率,上月为4.27%.
2/11-2/15 --农历春节假期. 2/23 (六) --补行上班一日,金融市场开市. --16:20 央行公布第四季经常帐及国际收支数据,第三季经常帐顺差116.4亿美元. 2/28 (四) --228纪念日休假,金融市场休市. 4/4-4/5 --儿童节/民族扫墓节休市二日. 6/12(三) --端午节休市一日. 9/14(六) --弹性放假补行上班一日. 9/19-9/20 --中秋节放假及隔日调整放假,金融市场休市. 10/10(四) --国庆日休市一日. (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
美国1月零售销售增幅超过预期，消费者价格录得近四年最大升幅，从而令美国联邦储备理事会(美联储/FED)下月升息的预期升温。
路透上海2月16日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日微跌0.16%至94.1；SDR篮子指数微跌至95.99，BIS篮子指数微跌至95.4。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.77%，SDR篮子指数升0.51%，BIS指数跌0.88% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8629 3 欧元 7.2784 -166 日圆 6.0105 -85 港元 0.8843 2.1 英镑
0102GMT * 1.1600下方买家进场构成支撑 * 欧元/美元在美国市场收高，下行动能减弱 * 升至上日高位1.0609上方的话，将结束连续八日的日高连降局面 * 昨日触及1.0521后出现的空头回补增强 * 可能向1.0660附近的10日均线小幅修正(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)