台湾财政: 明年第一季发行2,750亿台币公债

路透台北12月22日 - 台湾财政部周六表示,2013年第一季将发行2,350亿台币甲类公债(与400亿台币乙类 公债,合计共2,750亿台币),高于今年同期的2,250亿;此外,第一季还将发行650亿台币国库券. 财政部并称,明年全年度规划发行19次公债,含3月发行一期乙类公债. 财政部已于日前与主要公债交易商召开会议,释出2013年公债发行量将低于今年的6,650亿台币,约在6,000-6, 500亿台币的讯息. 截至2012年11月底止,中央公债未偿还余额为4兆8,745亿台币. 明年第一季公债发行细节 期别 年期 金额(亿台币) 标售日期 发行日期 102/1 15 400 1月4日 1月9日 102/2 5 400 1月10日 1月15日 102/3 20 400 1月23日 1月28日 102/4 2 400 2月5日 2月8日 102/5 30 350 2月22日 2月26日 102/6 10 400 3月1日 3月6日 102/乙1 20 400 3月18日 3月21日 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)