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货币新闻 | 2012年 12月 22日 星期六 17:06 BJT

台湾财政: 明年第一季发行2,750亿台币公债

路透台北12月22日 - 台湾财政部周六表示,2013年第一季将发行2,350亿台币甲类公债(与400亿台币乙类
公债,合计共2,750亿台币),高于今年同期的2,250亿;此外,第一季还将发行650亿台币国库券. 
 
 财政部并称,明年全年度规划发行19次公债,含3月发行一期乙类公债. 
    
 财政部已于日前与主要公债交易商召开会议,释出2013年公债发行量将低于今年的6,650亿台币,约在6,000-6,
500亿台币的讯息. 
      
 截至2012年11月底止,中央公债未偿还余额为4兆8,745亿台币.    
    
 明年第一季公债发行细节
       期别        年期  金额(亿台币)       标售日期        发行日期
      102/1          15           400         1月4日          1月9日
      102/2           5           400        1月10日         1月15日
      102/3          20           400        1月23日         1月28日
      102/4           2           400         2月5日          2月8日
      102/5          30           350        2月22日         2月26日
      102/6          10           400         3月1日          3月6日
    102/乙1          20           400        3月18日         3月21日
 (完)    

 (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)

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