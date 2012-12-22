台湾财政: 明年第一季发行2,750亿台币公债

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透台北12月22日 - 台湾财政部周六表示,2013年第一季将发行2,350亿台币甲类公债(与400亿台币乙类 公债,合计共2,750亿台币),高于今年同期的2,250亿;此外,第一季还将发行650亿台币国库券. 财政部并称,明年全年度规划发行19次公债,含3月发行一期乙类公债. 财政部已于日前与主要公债交易商召开会议,释出2013年公债发行量将低于今年的6,650亿台币,约在6,000-6, 500亿台币的讯息. 截至2012年11月底止,中央公债未偿还余额为4兆8,745亿台币. 明年第一季公债发行细节 期别 年期 金额(亿台币) 标售日期 发行日期 102/1 15 400 1月4日 1月9日 102/2 5 400 1月10日 1月15日 102/3 20 400 1月23日 1月28日 102/4 2 400 2月5日 2月8日 102/5 30 350 2月22日 2月26日 102/6 10 400 3月1日 3月6日 102/乙1 20 400 3月18日 3月21日 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
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路透芝加哥2月15日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆 压榨及加工数据如下: 2017年1月 2016年12月 2016年1月 压榨量(1,000蒲式耳) 160,621 160,176 150,453 豆粕出口量(短吨) 891,143 949,615 686,493 豆粕产量(短吨) 3,770,034 3,751,238 3,560,987 出粕率(磅/蒲式耳) 46.94 46.84 47.34 豆油产量(百万磅) 1,870.54 1,860.69 1,758.38 出油率(磅/蒲式耳) 11.65 11.62 11.69 豆油库存(1,000磅) 290,352 265,532 302,881(完) (编译 刘静；审校 李军)