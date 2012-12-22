台湾汇市: 台币于补交易日清淡收平,下周关注美国财政议题

* 补交易日成交量大幅萎缩 * 下周关注美财政议题,但反应或待开春 * 下周汇价料持稳,仍在29.050上下 路透台北12月22日 - 台币兑美元 周六在清淡交易中收平.今日为台湾补行交易日,由 于国际汇市并未进行交易,加上下周因耶诞节日之故国际汇市将趋清淡,台币缺乏交易指标,仅有零 星进出口商及小额散户的换汇需求,市况清淡令成交量大幅萎缩. 展望下周,美国政府预算协商的不确定性是否能尘埃落定将是市场观察重点,但多数交易员认为 在假日气氛下,市场交投意愿受到考验,且年底结算等多重因素将令台币难脱当前区间.他们指出,即 使美国财政议题能够于下周厘清,市场反应或将延迟到开春之后,届时银行间将有较高意愿新建部位 .这将令下周台币仍在29.050上下来回. "今年大概就结束了."一名本地银行交易员说. 本周台币累计走跌1.8分,约当0.06%;同期间(至周五),韩元 微扬0.03%;在岸人民币 CNY=CFXS走升0.21%. 市场人士并指出,明年开春之后,台币的方向仍将参考非美货币走势,目前难以看出端倪.尽管因 对美国财政议题的风险而令隔夜纽约汇市美元走高,但相信美国两党仍能在年底前取得妥协方案的 市场人士亦不在少数,令海外布局风险货币的力道没有完全消退. 今日海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场因海外市场未行交易而无市况. 在本地新闻方面,台湾主计总处周六公布,11月经季节调整后失业率为4.27%,较上月的4.30%下 滑. 由于该数据变动不大,市场人士认为对汇市几无影响. 台股加权指数 周六微幅收扬0.27%报7,540.14点;外资及陆资今日在台股卖超4.93亿台 币,连续三天卖超. 周五在纽约汇市,投资人转投相对安全的美元,美国避免削减支出和增税的磋商转趋恶化,令经 济衰退的风险增加. 下周重要事件及数据包括周一台湾公布11月工业生产指数年增率;周二韩国公布12月消费者信 心指数、日本央行公布11月货币政策会议记录;周三美国一周抵押贷款和再融资指数、韩国央行1月 制造业景气判断指数;周四美国11月新屋销售年率、日本11月工业产出等数据;周五美国12月芝加哥 采购经理人指数. 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元报价 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 (亿美元) 台北外汇经纪公司 29.120 29.122 29.038-29.125 29.125 1.71 6.370 元太外汇经纪公司 29.051 29.051 29.038-29.059 29.059 0.94 3.075 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.060/-0.050 -0.060/-0.050 美元/台币六个月期 -0.335/-0.305 -0.335/-0.305 (完)